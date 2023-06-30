Защита от угроз КНР: Тайвань получит от США 14 установок противотанковых мин Volcano (видео)

Данное вооружение способно быстро устанавливать как противопехотные, так и противотанковые мины на большой площади. При этом Volcano может быть как наземного, так и воздушного базирования.

Правительство Тайваня подписало с Соединенными Штатами сделку на приобретение 14 противотанковых систем минирования M136 Volcano. Это произошло после того, как Госдепартамент США одобрил предложенный пакет вооружений стоимостью 180 миллионов долларов, который включал системы Volcano и грузовые автомобили M977A4 HEMTT. Об этом 30 июня сообщили обозреватели Army Recognition.

В публикации говорится, что подобные контракты вызывают споры и часто встречают резкие протесты со стороны Пекина. Поскольку напряженность между Тайванем и Китаем в последние несколько лет возросла, в США и на международном уровне все чаще обсуждается вопрос о том, следует ли предпринять дополнительные меры для сдерживания потенциального вторжения Китая на Тайвань.

Системы M136 Volcano

M136 Volcano — это автоматизированная система доставки мин, которая может быстро развертывать обширные минные поля в различных условиях с помощью предварительно упакованных контейнеров. Данное вооружение способно быстро устанавливать как противопехотные, так и противотанковые мины на большой площади, создавая сдерживающие факторы против потенциальных десанта и техники противника.

Британский вариант Volcano на базе БТР Stormer

Особенностью системы является то, что она может быть как наземного (Ground Volcano), так и воздушного базирования (Air Volcano). Система быстро монтируется и демонтируется, в ней используются модифицированные мины GATOR, доступные в активных или неактивных контейнерах.

В качестве противотанковых мин используют боеприпасы M87A1, каждая из которых содержит шесть мин AT одну мину AP, где находится больше 600 г взрывчатого вещества. Мины AT имеют взрыватель с высокочувствительным магнитным индуктором.

По мнению военного руководства Тайваня, противотанковые системы укладки боеприпасов Volcano предлагают ключевое преимущество на случай военной агрессии со стороны Китая.

Система Air Volcano

Ранее сообщалось, что дистанционное минирование применяют и российские оккупанты в Украине. Для этого ВС РФ задействуют системы "Замедление", которые предназначены для установки минных заграждений на дистанции от 5 до 15 км.