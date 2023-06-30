Пригожин объявил о закрытии своего медиахолдинга: в него входила "фабрика троллей"

Источник журналистов рассказал, что закрывается ряд компаний: "Федеральное агентство новостей", "Народные Новости" и "Экономика сегодня". При этом все, что интересует работников, — выплаты за июнь.

30 июня источники в Patriot Media Group, которой владел Евгений Пригожин, глава ЧВК "Вагнер", сообщили о закрытии компании. Об этом они рассказали авторам российского Telegram-канала Mash.

Источники утверждают, что прекращают работать ряд компаний, которые входили в медиа-группу. Речь идет в первую очередь о РИА "Федеральное агентство новостей" (ФАН), которая выполняла функции "фабрики троллей". Также распускают редакции электронных порталов "Народные Новости", "Экономика сегодня".

На данный момент официального подтверждения ситуации нет.

Однако стоит отметить, что накануне издание The Bell сообщило об особых процессах, которые развернулись вокруг медиа-компании "Патриот", принадлежащей Пригожину.

В частности речь шла о том, что несколько российских медиа-магнатов пытались взять под контроль активы неудавшегося мятежника. Назывались несколько претендентов:

Юрий Ковальчук, владелец "Национальной медиагруппы";

Виктор Шкулев, владелец Hearst Shkulev Publishing.

Работники "фабрики троллей" прекратили работать, рассказали изданию источники. Единственное, что их интересовало — выплаты за июнь.

Между тем два сайта медиа-группы "Патриот" прекратили обновлять ленту новостей (сайт nation-news не загружается совсем — заблокирован "Роскомнадзором"):

riafan — последняя статья вышла в 13:12 30 июня;

Скриншот ленты новостей rueconomics

rueconomics — последняя статья вышла в 13:33 29 июня.

Скриншот ленты новостей riafan

Отметим, Patriot Media Group — медиа-компания, основной задачей которой было распространение в сети нарративов, нужных российским властям. С этой компанией связана так называемая "Ольгинская фабрика троллей" — учреждение в Санкт-Петербурге, где несколько десятков человек писали сообщения в соцсетях. Одно из дел, к которым они причастны — медиа-кампания во время выборов президента США в 2016 году.

На медиа-актив Пригожина наложили санкции только ЕС и Швейцария. США, где действовали "интернет-тролли" ограничительных мер не ввели. Так же — и Украина.

Санкции на Patriot Media Group

Напоминаем, Пригожин поднял мятеж против Путина 24-25 июня 2023 года. Уже 26 июня он капитулировал — согласился на условия, которые ему озвучил президент Беларуси Лукашенко.

Позже заметили самолеты экс-путинского повара — они приземлились в Мачулищах под Минском. Пока неизвестно, был ли на борту беглец из РФ.

Глава украинской разведки Буданов заявил, что ФСБ РФ подержала задачу ликвидировать Пригожина. Об этом глава ГУР МОУ рассказал изданию The War Zone.