"Прокладывают путь через минные поля": Милли высказался о контрнаступлении ВСУ

По словам американского генерала, контрнаступление Украины будет "очень долгим" и "очень кровавым".

Украинская контрнаступательная операция пока продвигается медленнее, чем ожидалось ранее, однако ВСУ идут вперед уверенно и целенаправленно. Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил во время выступления в Национальном пресс-клубе в пятницу, 30 июня, передает "Европейская правда".

"Это (контрнаступление – ред.) происходит медленнее, чем люди прогнозировали. Меня это не удивляет. Они (ВСУ – ред.) продвигаются уверенно, целенаправленно, прокладывая себе путь через очень сложные минные поля", – пояснил генерал.

Он назвал происходящее "частью природы войны" и подчеркнул, что "война на бумаге и настоящая война – это разные вещи".

По словам американского военного чиновника, украинское контрнаступление будет "очень долгим" и "очень кровавым".

"Украинцы борются за свое существование. Они воюют против огромной страны со 140-миллионным населением и многочисленной армией, которая имеет много военной техники", – отметил Милли и добавил, что Белый дом помогает Киеву всеми возможными средствами.

Напомним, ранее 30 июня представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные владеют инициативой на Бахмутском направлении, но и враг оказывает мощное сопротивление. У ВС РФ есть около 300 танков и 300 артиллерийских систем.

В этот же день заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины успешно продолжают наступательную операцию на нескольких направлениях, "выгрызая" каждый метр родной земли у оккупантов.