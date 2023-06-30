Украинскому наступлению под Бахмутом противостоит 50-тысячное войско оккупантов, — ВСУ (видео)

Украинские военные владеют инициативой на Бахмутском направлении, но и враг оказывает мощное сопротивление. У ВС РФ есть около 300 танков и 300 артиллерийских систем.

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Силы обороны проводят контрнаступательные действия на Бахмутском направлении. После выхода наемников ЧВК "Вагнер", враг все еще имеет мощную группировку в районе населенного пункта. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Украинские военные завоевали и удерживают инициативу на Бахмутском направлении. Наступательные действия происходят к северу и югу от города. Российские оккупанты, по словам Череватого, оказывают мощное сопротивление.

"Там есть достаточно мощная вражеская группировка — до 50 000, более 300 танков, где-то в районе 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня", — сказал Череватый.

Также спикер добавил, что силы оккупантов на Бахмутском направлении состоят из пехоты, десантников, боевого армейского резерва "БАРС", территориальных войск и других ЧВК по типу "Ветераны". Поэтому за сутки боев враг нанес 445 ударов по позициям защитников из РСЗО и артиллерии. Кроме этого было нанесено 2 авианалета.

Приблизительная карта боев на Бахмутском направлении

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 104, ранили 166 и взяли в плен 6 оккупантов. Военные уничтожили 2 РСЗО "Град", БРДМ, три полевых склада боеприпасов и командно-наблюдательный пункт батальона.

Напомним, 30 июня в ISW заявили, что ВСУ перехватили стратегическую инициативу под Бахмутом.

29 июня майор Максим Жорин сообщил, что бои на Бахмутском направлении происходят уже на территории самого города и вокруг него.