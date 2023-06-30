Українському наступу під Бахмутом протистоїть 50-тисячне військо окупантів, – ЗСУ (відео)

Українські військові володіють ініціативою на Бахмутському напрямку, але і ворог чинить потужний опір. У ЗС РФ є близько 300 танків та 300 артилерійських систем.

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Сили оборони проводять контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку. Після виходу найманців ПВК "Вагнер", ворог все ще має потужне угрупування в районі населеного пункту. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Українські військові завоювали та утримують ініціативу на Бахмутському напрямку. Наступальні дії відбуваються на північ та південь від міста. Російські окупанти, за словами Череватого, чинять потужний опір.

"Там є досить потужне вороже угрупування – до 50 000, понад 300 танків, десь у районі 330 артилерійських систем та 140 реактивних систем залпового вогню", — сказав Череватий.

Також речник додав, що сили окупантів на Бахмутському напрямку складаються з піхоти, десантників, бойового армійського резерву "БАРС", територіальних військ та інших ПВК по типу "Ветерани". Відтак за добу боїв ворог завдав 445 ударів по позиціях захисників з РСЗВ та артилерії. Окрім цього було завдано 2 авіанальоти.

Приблизна мапа боїв на Бахмутському напрямку

За минулу добу Сили оборони знищили 104, поранили 166 та взяли у полон 6 окупантів. Військові знищили 2 РСЗВ "Град", БРДМ, три польових склади боєприпасів та командно-спостережний пункт батальйону.

Нагадаємо, 30 червня в ISW заявили, що ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу під Бахмутом.

29 червня майор Максим Жорін повідомив, що бої на Бахмутському напрямку відбуваються вже на території самого міста та довкола нього.