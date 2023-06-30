Пострадала семья с маленьким ребенком: ВС РФ обстреляли дом в Антоновке

В результате атаки россиян ранения получили 6-летний ребенок, 42-летняя женщина и 79-летний мужчина. Они были госпитализированы.

Российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру и обстреляла жилой дом в Антоновке, в результате чего пострадала семья. Подробности 30 июня сообщил в Facebook Александр Прокудин, начальник Херсонской областной военной администрации.

В результате атаки пострадал 6-летний мальчик. Он получил ранение ноги средней степени тяжести.

Также из-за вражеского удара ранения получили 42-летняя женщина и 79-летний мужчина. Всех пострадавших госпитализировали, а медики оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Ситуация в Херсонской области

Российские войска практически ежедневно не оставляют жителей региона в покое, обстреливая Херсон и часть области. Москва постоянно отрицает обстрелы гражданского населения в Украине, хотя множество подтвержденных фактов приводят и международные организации. В июне оккупанты усилили обстрелы подконтрольной украинским войскам части области. Они также вернули личный состав на прежние позиции, подтопленные ранее после подрыва Каховской ГЭС.

В апреле захватчики обстреливали Херсонщину артиллерией и "умными" бомбами. В результате атаки был ранен иностранный журналист. От ударов управляемых авиабомб пострадали два предприятия. Среди вооружения оккупанты также использовали управляемые авиабомбы, которые поразили береговую зону и здание, где расположены два предприятия.

Напомним, 30 июня в ВСУ назвали потери врага на Херсонщине и Запорожье. Украинские защитники уничтожили в течение суток 2 российских танка, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БпЛА Supercam и другую технику. Украинские войска и в дальнейшем продвигаются, выбивают российских захватчиков с позиций и закрепляются на соответствующих рубежах.