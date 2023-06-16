Оккупанты возвращаются в Херсонскую область: обстрелы территорий усилились, — ОК "Юг"

По данным командования, ВС РФ не только возвращают личный состав на прежние позиции, но и перебрасывают вооружение для обстрелов близлежащих регионов.

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Интенсивность обстрелов Херсона и области возросла в связи с тем, что российские военные начали возвращаться на прежние позиции, подтопленные ранее после подрыва Каховской ГЭС. Об этом в пятницу, 16 июня сообщила спикер Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

"Российские военные начинают возвращаться на открывшиеся от большой воды позиции и усиливают обстрелы. В частности ночью на 16 июня их было около 40 в нашей зоне ответственности. Для ночного периода это достаточно высокая интенсивность", — отметила спикер Сил обороны Юга.

Помимо того, что российские солдаты начинают заполнять личным составом затопленные территории, они начали также возвращать на позиции оружие для обстрелов близлежащих территорий.

"Появление минометных единиц на тех позициях, которые были оставлены ими, нами не остается незамеченным. И за минувшие сутки мы отминусовали три больших пушки, которые наносили удар крупными калибрами по правому берегу", — отметила Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области сейчас

Спустя неделю после подрыва Каховской ГЭС 6 июня и затопления населенных пунктов, в некоторых из них вода спала, и российские военные начали возвращаться на свои позиции. По рассказам местных жителей, оккупанты заселяются в неповрежденные дома и расставляют блокпосты.

По данным исследований Greenpeace, техногенная катастрофа в Херсонской области может дополниться еще и утечкой химикатов, нефти и бензина, использующихся в жилых, сельскохозяйственных, промышленных и коммерческих зонах.

На днях, писатель Мирослав Лаюк рассказал о жителе Херсонской области, семья которого осталась без крова после того, как стихия снесла его дом.

Больше читайте в материале Фокуса "Россияне эвакуировали за 1 тысячу долларов", — как выживала Херсонщина после подрыва Каховской ГЭС".