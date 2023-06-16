Окупанти повертаються на Херсонщину: обстріли територій посилилися, — ОК "Південь"

За даними командування, ЗС РФ не лише повертають особовий склад на колишні позиції, а й перекидають озброєння для обстрілів довколишніх регіонів.

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Інтенсивність обстрілів Херсона та області зросла через те, що російські військові почали повертатися на колишні позиції, підтоплені раніше після підриву Каховської ГЕС. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Російські військові починають повертатися на позиції, що відкрилися від великої води, і посилюють обстріли. Зокрема в ніч на 16 червня їх було близько 40 у нашій зоні відповідальності. Для нічного періоду це досить висока інтенсивність", — зазначила речниця Сил оборони Півдня.

Окрім того, що російські солдати починають заповнювати особовим складом затоплені території, вони почали також повертати на позиції зброю для обстрілів територій.

"Поява мінометних одиниць на тих позиціях, які були залишені ними, нами не залишається непоміченою. І за минулу добу ми відмінусували три великі гармати, які завдавали удару великими калібрами по правому березі", — зазначила Гуменюк.

Ситуація на Херсонщині зараз

Через тиждень після підриву Каховської ГЕС 6 червня та затоплення населених пунктів, у деяких з них вода спала, і російські військові почали повертатися на свої позиції. За розповідями місцевих жителів, окупанти заселяються у непошкоджені будинки та розставляють блокпости.

За даними досліджень Greenpeace, техногенна катастрофа в Херсонській області може доповнитись ще й витоком хімікатів, нафти та бензину, які використовуються у житлових, сільськогосподарських, промислових та комерційних зонах.

Днями письменник Мирослав Лаюк розповів про мешканця Херсонської області, родина якого залишилася без даху над головою після того, як стихія знесла його будинок.

Більше читайте у матеріалі Фокусу " Росіяни евакуювали за 1 тисячу доларів", — як виживала Херсонщина після підриву Каховської ГЕС ".