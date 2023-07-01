Глава ЦРУ ездил в Киев, где обсуждал принуждение РФ к переговорам на условиях Украины, — СМИ

По словам журналистов, в Украине считают, что открытые переговоры с РФ возможны только после успешного контрнаступления ВСУ и Москва почувствует реальную угрозу. Этого возможно достичь уже к концу 2023 года.

Директор ЦРУ Уильям Бернс недавно ездил в Киев. Там он с представителями власти обсуждал контрнаступление ВСУ, а также то, как принудить Россию к переговорам на условиях Украины. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, Бернс подтвердил приверженность администрации президента США Джо Байдена Украине и то, что Штаты готовы и дальше обмениваться с Украиной разведданными. Украинская сторона во время общения с директором ЦРУ выразила разочарование в связи с критикой темпов контрнаступления ВСУ, однако выразила оптимизм в плане возвращения всех оккупированных территорий под контроль Украины.

Издание пишет, что в Украине считают, что открытые переговоры с РФ возможны только после успешного контрнаступления ВСУ и Москва почувствует реальную угрозу. Этого возможно достичь уже к концу 2023 года.

"Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

По словам журналистов, в ЦРУ отказались от комментариев по поводу секретной поездки Бернса.

Напомним, что 30 июня сообщалось, что россияне массово стали поддерживать идею мирных переговоров после мятежа Пригожина. По данным опроса, среди 1634 респондентов в 50 регионах Российской Федерации более половины поддерживают переговоры между РФ и Украиной.

Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов раскритиковал идеи Запада провести переговоры Украины с РФ. Западные эксперты утверждают, что война в Украине приближается к безысходности и Киев не сможет одержать победу над российскими силами, поэтому не стоит настаивать на полной военной победе. Однако в Киеве с этим не согласны.