"Украина больше соответствует ценностям ЕС": Подоляк раскритиковал Венгрию за поддержку РФ

По словам советника главы ОП, Будапешт прямым текстом говорит о том, что нельзя допустить поражения РФ, а также блокирует транши помощи для Киева. Тем временем Украина, несмотря на войну, продолжает реализовывать реформы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался касаемо решения правительства Венгрии блокировать помощи ЕС для Киева. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 1 июля.

По его словам, все те, кто пренебрежительно относится к ценностям Европейского союза, поддерживают российскую агрессию в Украине. У стран альянса должна быть общая позиция, ведь именно это лежит в основе объединения Европейского континента.

При этом, некоторые страны так не считают, пишет Михаил Подоляк, имея в виду Венгрию и ее правительство.

"Украина, несмотря на военное положение, реализует реформы, чтобы соответствовать высоким стандартам ЕС. В то же время членом ЕС является Венгрия, блокирующая санкционные меры против России и требующая не допустить поражения агрессора", — говорится в сообщении.

В Офисе президента считают, что это решение Будапешта является показательным и свидетельствует о том, что у Украина больше соответствует европейскому альянсу.

"Кажется, что Украина вне ЕС больше соответствует его ценностям, чем некоторые его члены", — подытожил Михаил Подоляк.

Это был ответ премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который заявил, что страна не будет увеличивать финансирование для Украины в рамках Европейского союза и помощи ждать от них не стоит.

"Ясно одно, мы, венгры… не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись предыдущие средства на сумму около 70 млрд евро", — заявил Виктор Орбан.

Напомним, 27 июня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан унижает европейские ценности, озвучивая тезисы российской пропаганды, когда речь заходит об Украине.