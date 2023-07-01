"Не слишком ли много компромиссов": Зеленский не готов отдавать территории взамен на НАТО

По словам главы государства, если бы Альянс предоставил Киеву четкие гарантии о будущем членстве, Путин бы увидел сплоченность Запада и его готовность бороться до конца с несправедливостью.

Украина не собирается идти на компромиссы, которые касаются территориальной целостности, даже если это позволит сразу стать полноценным членом НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом 1 июля.

По его словам, Альянс обязывает Киев принять огромное количество компромиссов, однако соблюдать все практически невозможно. В частности, речь идет о территориях, которые находятся под временным контролем российских оккупантов. Украина ни в коем случае не откажется от них и людей, которые там проживают, даже если после этого откроется больше перспектив.

"Что касается компромиссов по НАТО. Опять-таки вы используете слова компромисс, а затем говорите о компромиссах по границам, не слишком ли много компромиссов для одного государства", — говорится в сообщении.

Отдельно в общении с испанскими журналистами Владимир Зеленский отметил, что членство в Североатлантическом альянсе могло бы стать четким сигналом для российского президента Владимира Путина о том, что мир не боится агрессии и готов бороться с несправедливостью. Кремль был бы поставлен на место.

"Важно поставить Путина на место и сказать, что мы не боимся тебя. И членство Украины в НАТО — это один из ответов, который фиксирует, что мир не боится любого агрессора. И он будет в одиночестве и точно проиграет", — продолжил президент Украины.

Именно поэтому, официальный Киев ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в средине июля, прозвучит приглашение Украины в Альянс. Это были бы четкие гарантии того, что Запад продолжит борьбу с российской агрессией.

"Мы не соглашаемся на любые гарантии безопасности, если нам предлагают это как альтернативу союзу безопасности. Мы говорим, что эти гарантии важно иметь, пока мы не являемся членами НАТО", — подытожил Владимир Зеленский.

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Напомним, 1 июля сообщалось, что РФ может дистанционно взорвать ЗАЭС после контрнаступления ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что тактика противника направлена на то, чтобы перебросить всю вину на Киев, если на станции случится теракт. Произойти это может после освобождения территорий.

Также 1 июля глава государства высказался о мобилизации в Украине. По словам Владимира Зеленского, военные сами определяют, сколько им нужно новобранцев для выполнения боевых задач, поскольку люди устают от войны.