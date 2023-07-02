В России отменили авиашоу МАКС из-за страха удара беспилотников

Британская разведка считает, что война значительно повлияла на развитие и функционирование российского аэрокосмического сообщества.

В России отменили проведение авиашоу из-за вероятной атаки дронами. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на разведку 2 июля 2023 года.

Россияне в этом году не будут проводить Международный авиационно-космический салон (МАКС). Причиной отмены авиашоу в Подмосковье стало беспокойство по поводу воздушной безопасности после атак беспилотников в РФ в мае-июне 2023 года.

Кроме этого, организаторы МАКС оценивают потенциальный ущерб для репутации, если на событие прибудет меньше международных делегаций, чем это было раньше.

Отметим, что обычно такое авиашоу происходило раз в два года с 1993-го.

Британская разведка отмечает, что полномасштабная война значительно повлияла на развитие и функционирование российского аэрокосмического сообщества.

Отметим, что в ночь на 3 мая 2023 года беспилотниками был атакован Кремль. В результате произошло возгорание здания, однако жертв среди людей не было. Впоследствии неизвестные беспилотники несколько раз атаковали Подмосковье и столицу РФ.

Впрочем, несмотря на угрозу, парад на 9 мая россияне все же провели.

Напомним, беспилотники атаковали базу "вагнеровцев" в Ливии 30 июня 2023 года.

Также Фокус писал об атаке беспилотниками Курска 25 июня 2023 года.