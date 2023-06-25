Взрывы в Курске: власти заявляют о перехвате 4 БПЛА над городом (видео)

В атаке беспилотников обвинили Украину. Вероятными целями беспилотников были военные объекты РФ, утверждают россияне.

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В небе над Курском противовоздушная оборона РФ сбила 4 беспилотника над Курском. Об этом сообщает российский телеграм-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

В ночь на 24 июня около 2 утра якобы Вооруженные силы Украины запустили 4 беспилотника на Курск. Российская противовоздушная оборона всех их сбила. Вероятными целями были военные объекты РФ. Заявляется, что пострадавших и разрушений нет.

На опубликованном видео слышны звуки взрыва и видны вспышки, однако момента самого перехвата дрона нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ситуация в регионе остается напряженной. Из-за ночного обстрела БПЛА он провел оперативное заседание с силовиками и руководством "Добровольческой народной дружины".

"Не будем давать шанса посеять панику в нашем регионе: прошу оставаться благоразумными и не поддаваться на провокации", — призвал Старовойт.

Также он добавил, что в регионе усилят меры безопасности.

Напомним, 23 июня губернатор Курской области заявил, что над Курском сбили беспилотник.

9 июня в РФ заявили о падении беспилотника возле нефтебазы в Курске. На месте происшествия работали спецслужбы.