Россияне нанесли удар по многоэтажке в Херсоне: что известно

Повреждена гражданская инфраструктура города, в частности аптека и заведение общественного питания. Ранены не менее 4 человек.

Россияне нанесли удары по Херсону 2 июля 2023 года около 11:20. Об этом сообщает Херсонская ОГА.

ВС РФ обстреляли один из жилых районов областного центра с временно оккупированной территории на левом берегу Днепра. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в частности аптека и заведение общественного питания. В частности оккупанты попали в многоэтажку.

По данным Офиса Генерального прокурора, по меньшей мере четыре человека получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Ранения ног получил 50-летний мужчина. Сейчас данные о пострадавших уточняются.

Удар по Херсону 2 июля 2023 года Фото: Херсонська обласна прокуратура

Отмечается, что прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые следственные действия. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

С момента освобождения Херсона украинскими военными в ноябре 2022 года россияне, отойдя на левый берег Днепра, часто обстреливают город.

Напомним, россияне заявляют о победе над украинским десантом в районе Антоновского моста, однако доказательств этому нет, по данным Института изучения войны на 2 июля 2023 года.

Также Фокус писал об ударе россиян по "Пункту незламності" в Херсоне 29 июня 2023 года.