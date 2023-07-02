Владимир Зеленский в Одессе: вручил награды, навестил раненых и подписал фронтовой экземпляр "Кобзаря"

Президент Украины поздравил военных ВМС Украины с праздником, выслушал доклад о ситуации в акватории Черного моря, а также навестил раненых бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля посетил с рабочим визитом Одесскую область. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале Офиса президента.

Владимир Зеленский выступил перед офицерами Военно-морских сил Украины и поздравил их с профессиональным праздником. Он поблагодарил их и выразил уверенность в том, что у ВМС Украины — большое будущее.

"Мы все в Украине уверены в вашей прочности, в вашей профессиональности и в вашей способности и в дальнейшем демонстрировать украинскую силу. А после победы в войне Украина будет учить других прочности, в том числе и на море, будет учить, как защищать свободу", — сказал украинский лидер.

Также президент во время рабочей поездки заслушал доклад командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы.

Как поделился Владимир Зеленский, с командованием украинского флота он говорил о ситуации по безопасности на данный момент, а также обсуждал стратегические для флота, береговой охраны и флота морских дронов вопросы.

"Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью", — подбил он итоги этой рабочей встречи.

Владимир Зеленский 2 июля посетил с рабочим визитом Одесскую область

Кроме того Зеленский встретился с курсантами Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия" и вручил государственные награды и боевые знамена.

Украинский лидер также побывал в одном из медицинских учреждений, где проходят лечение раненые военнослужащие Военно-морских сил ВСУ.

Зеленский посетил раненых военных во время визита в Одессу Фото: Скрин видео

"Посетил раненых воинов в госпитале. Желаю всем скорейшего выздоровления. И это было особой честью для меня — оставить пожелание на экземпляре "Кобзаря", который сопровождает наших воинов в боях еще с 14-го года", — поделился деталями посещения Владимир Зеленский.

Президент выразил уверенность в том, что у ВМС Украины — большое будущее

Напомним, 26 июня Зеленский посетил бойцов группировки войск "Хортица". Президент Украины поблагодарил военных за службу и вручил им награды, отметив, что Украина гордится каждым своим защитником.

В этот же день президент Украины посетил позиции ВСУ в Донецкой области и выпил кофе с бойцами на АЗС. Он наградил бойцов, которые отличились в тяжелых боях в районе Бахмута, а также простоял в очереди за напитками в Донецкой области.