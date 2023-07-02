Во Львове появится первая в Европе школа, созданная с помощью 3D-печати, — Минцифры (видео)

Строящийся корпус станет дополнением к действующей школе, в которой учащимся не хватило мест. Такая технология дает возможность точнее расходовать ресурсы и сократить расходы на материалы.

Во Львове строят новый корпус одной из школ с помощью 3D-принтера. Ожидается, что в новом помещении будут учиться 100 школьников младших классов. Ход строительства показал глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

"Для управления и контроля за роботом-печатником нужна команда всего из трех человек", — говорится в публикации.

Такая технология дает возможность точнее расходовать ресурсы и сократить расходы на материалы.

Новый корпус станет дополнением к уже действующей школе, в которой не хватает мест для школьников.

Сюжет о строительстве школы с помощью 3D-принтера

По словам Михаила Федорова, впереди — большое восстановление Украины, и потому уже сейчас необходимо привлекать технологии и инновации в строительной отрасли.

Напомним, что ВСУ удалось частично оставить оккупантов без связи благодаря взрывчатке, сброшенной с дрона. Украинские военные, используя дрон Mavic, уничтожили вражескую систему спутниковой связи. Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что две антенны превратились "в кучу хлама".

Также сообщалось, что Украине нужны средства борьбы с российскими дронами-камикадзе "Ланцет". Об этом рассказал Юрий Сак, советник главы Минобороны Алексея Резникова.

В украинской разведке считают, что в РФ стали инвестировать больше средств в производство барражирующих боеприпасов "Ланцет". Солдат с позывным "Маугли" рассказал, что в арсенале ВСУ нет подобного оружия.