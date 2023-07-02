Выследил "Лелека": 128 бригада уничтожила ЗРК "Тор" в Запорожской области (видео)

БПЛА украинского производства успешно скорректировал работу артиллерии несмотря на то, что технику россияне хорошо замаскировали в лесу.

Воины 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ликвидировали ЗРК "Тор" благодаря работе беспилотника украинского производства "Лелека-100". Фонд "Вернись живым" в Facebook сообщил подробности.

Пусковую установку российского зенитного ракетного комплекса выследили и ликвидировали в Запорожской области. Российские войска пытались спрятать систему, но этого им в конце концов сделать не удалось. Несмотря на то, что техника была спрятана в густой растительности, ее удалось выследить.

На видео можно увидеть, что после попадания в техники детонирует боекомплект. Снаряды начали разлетаться в разные стороны.

"Украинское войско метр за метром выбивает оккупантов с нашей земли", — говорится в сообщении фонда.

В организации напомнили, что именно благодаря помощи обычных украинцев военные получат необходимые технологии, которые и позволяют уничтожать захватчиков.

Характеристики беспилотника "Лелека-100"

БПЛА украинского производства способен корректировать работу артиллерии. В нем установлена качественная оптика.

габариты — 1980 мм/1135 мм;

взлетный вес — до 5,5 кг;

потолок высоты — 1,5 км;

максимальная скорость — до 120 км/ч;

крейсерская скорость — около 70 км/ч;

гарантированная длина маршрута — 100 км;

сопротивление ветра — до 20 м/с;

максимальное время полета — 2,5 ч;

дальность связи — 50 км.

Напомним, 2 июля бойцы 28 имени Рыцарей Зимнего Похода сообщили, как уничтожили танк оккупантов. Российская тяжелая бронетехника постоянно надоедала украинской пехоте. Вражеский экипаж осуществлял выстрелы и быстро покидал локацию. Густая растительность позволяла захватчикам прятать технику, но это им все же не помогло.

Также артиллерия бригады ДШВ уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. Российские захватнические подразделения остались без значительного количества боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения. Украинские войска и в дальнейшем оказывают давление на захватчиков на флангах населенного пункта Донецкой области.