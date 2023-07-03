В западных СМИ сообщили о 50 тысячах ЛГБТ-персон в рядах ВСУ: военные отрицают (видео)

Представители ЛГБТ-сообщества, вставшие на защиту страны, объяснили необходимость введения однополых партнерств в условиях войны. В то же время ряд публичных украинских защитников отрицают присутствие ЛГБТ-персон на фронте.

Украину защищают 50 тысяч представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом со ссылкой на статистику LGBT Military 3 июля сообщили в The Telegraph.

Журналисты пообщались с 27-летним воином Борисом, который присоединился к армии после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Борис рассказал, что познакомился со своим парнем Валентином в Tinder.

"Он мне очень нравился, но ситуация была странная, потому что это было начало войны. Я никогда не представлял, что война может выглядеть так — встретиться с парнем из Tinder в кафе", — поделился он.

Валентин убежден, что количество открытых представителей ЛГБТ-сообщества в армии и восприятие гомофобии как "традиционной ценности" РФ приближают украинцев к принятию однополых отношений в обществе.

"Проект закона о гражданских союзах, который бы легализовал однополые партнерства, был подан в украинский парламент, но война снова выдвинула вопрос на первый план", — подчеркнули в медиа.

Борис отметил, что признание партнерств в Украине сейчас — особенно важно, ведь воины борются за свободу и демократические, европейские ценности.

36-летняя военная Алина Сарнацкая объяснила, что ее девушка не сможет узнать о ранении или гибели своей любимой, потому что не является официально ее женой. По словам Сарнацкой, по действующему законодательству партнер ЛГБТ-персоны должен лишь ждать, осознавая уровень опасности на фронте.

"Изменение закона также позволит однополым парам принимать медицинские решения, хоронить своих близких в соответствии с их желанием и получать поддержку от государства", — добавили в СМИ.

Сарнацкая подчеркнула, что война ускорила положительные изменения в отношении украинцев к открытым ЛГБТ-солдатам, ведь выживание — в приоритете.

"С тех пор как началась война, не было важно, кто гей, а кто лесбиянка — ты хочешь быть живым", — сказала она.

Украинские военные отрицают наличие ЛГБТ-персон на фронте

На ютуб-канале Koshelnik TV 2 июля был опубликован социальный опрос о присутствии представителей ЛГБТ-сообщества в армии. Автор контента опросил защитников, в частности Николая "Фроста" Куща, Ивана Зализняка и Евгения Карася.

На видео бойцы утверждают, что не встречали на передовой открытых представителей ЛГБТ-сообщества. В частности, во время звонков родным не слышали, чтобы кто-то из военных звонил своему парню.

Также в видео звучит предположение, что воины, которые пошли защищать страну от агрессора, должны быть достаточно смелыми для признания в своей ориентации.

Социальный опрос Koshelnik TV

Напомним, в апреле военнослужащий Павел Лагойда пожаловался на угрозы сжечь его дом. Боец является членом объединения "Военные ЛГБТ и наши союзники".

1 июня депутат Инна Совсун проинформировала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину признать отношения ЛГБТ-пар. Она отметила, что Украина должна принять закон, который признает однополые отношения и предоставит возможность регистрировать их.