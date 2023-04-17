"Позорит ВСУ": мать украинского ЛГБТ-военного заявила об угрозах поджечь дом (фото)

По словам военнослужащего Павла Лагойды, неизвестные фотографировал его дом и требовали прекратить "вести свою деятельность".

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Украинский военнослужащий Павел Лагойда заявил, что неизвестные угрожают сжечь его дом. Об этом он 14 апреля написал на своей Instagram-станичке.

"Мне звонила мама, сказала что ей звонил какой-то неизвестный номер, с угрозами что сожжет дом, если я не перестану заниматься тем, чем занимаюсь, и не позорил ВСУ! Позже к моему дому где я живу, подъехала машина! Из машины вылез водитель и начал фотографировать мой дом, благо на улице была мама, выпустила собаку и она водителя спугнула!" — написал Лагода.

Кто такой Павел Лагойда

На Facebook-станице "Военные ЛГБТ и наши союзники" 15 апреля сообщили, что военнослужащий Павел Лагойда является членом данного объединения.

Фото: скриншот

"Любые нападения на активистов, которые создают положительный имидж развития демократии в Украине за рубежом (о Павле недавно писало издание the Economist), их дискриминация, угрозы и унижения, являются российскими диверсиями и подрывной деятельностью против государства Украины, ее народа во время войны", — говорится в сообщении общественной организации.

Напомним, 13 марта сообщалось, что более половины украинцев поддерживают гражданское партнерство однополых пар согласно опубликованному опросу.

Также напомним, в России в декабре 2022 года запретили на законодательном уровне пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушение запрета карается штрафом на сумму более $80 тысяч.