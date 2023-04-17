"Ганьбить ЗСУ": мати українського ЛГБТ-військового заявила про погрози підпалити будинок (фото)

За словами військовослужбовця Павла Лагойди, невідомі фотографували його будинок та вимагали припинити "вести свою діяльність".

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Український військовослужбовець Павло Лагойда заявив, що невідомі погрожують спалити його будинок. Про це він 14 квітня написав на своїй Instagram-сторінці.

"Мені дзвонила мама, сказала що їй зателефонував якийсь невідомий номер, з погрозами що спалить будинок, якщо я не перестану займатися тим, чим займаюся, і не ганьбив ЗСУ! Пізніше до мого будинку де я живу, під'їхала машина! З машини виліз водій та почав фотографувати мій будинок, благо на вулиці була мама, випустила собаку та вона водія злякала!" — Написав Лагойда.

Хто такий Павло Лагойда

На Facebook-станиці "Військові ЛГБТ і наші союзники" 15 квітня повідомили, що військовослужбовець Павло Лагойда є членом цього об'єднання.

Фото: скріншот

"Будь-які напади на активістів, які створюють позитивний імідж розвитку демократії в Україні за кордоном (про Павла нещодавно писало видання the Economist), їх дискримінація, погрози та приниження є російськими диверсіями та підривною діяльністю проти держави України, її народу під час війни", — йдеться у повідомленні громадської організації.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося, що більш ніж половина українців підтримують цивільне партнерство одностатевих пар згідно з опублікованим опитуванням.

Також нагадаємо, у Росії у грудні 2022 року заборонили на законодавчому рівні пропаганду ЛГБТ, педофілії та зміни статі. Порушення заборони карається штрафом на суму понад $80 тисяч.