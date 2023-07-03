В Минобороны РФ заявили об уничтожении 16 Leopard: в Oryx насчитали в разы меньше

Российский министр Сергей Шойгу убежден, что оккупантам удалось уничтожить уже 16 единиц немецких танков, предоставленных Украине партнерами. В то же время подтвержденными по фото или видео является уничтожения только двух.

ВС РФ якобы уничтожили 16 танков Leopard, поставленных Польшей и Португалией ВСУ. Соответствующее заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу передали в ТАСС 3 июля.

"Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования делают безрезультатные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожено (...) 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков этого типа, предоставленных Польшей и Португалией", — сказал он.

Сколько на самом деле танков Leopard потеряли ВСУ?

Данные ресурса Oryx противоречат статистике российского Минобороны. Аналитики ведут список техники, уничтожение которой на фронте в Украине подтверждают фото или видео.

В сети есть подтверждение потери Украиной четырех единиц Leopard 2A4: один был уничтожен и еще три были повреждены. Также подтверждены потери семи танков Leopard 2A6: один был уничтожен, три — брошены и еще три — повреждены и брошены.

Всего, по информации Oryx, ВСУ могли потерять 11 танков, из которых уничтоженными были только два. Стоит заметить, что на ресурсе не указан уровень повреждения машин, поэтому техника, которая не была брошена, могла подлежать ремонту.

"Многие записи, которые перечислены как "оставленные", вероятно, будут захвачены или уничтожены. Так же, часть захваченного оборудования может быть уничтожена, если его невозможно восстановить", — добавили аналитики.

Напомним, в росСМИ сообщали о выплате бойцу Андрею Кравцову миллиона рублей за якобы уничтожение танка Leopard в Украине.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный прокомментировал потерю украинскими войсками нескольких западных машин, предоставленных партнерами. По его словам, Leopard нужен Украине не для парадов и на фронте является мишенью для врага.