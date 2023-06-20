Один миллион рублей: в РФ заявляют, что вручили премию за "уничтожение танка Leopard"

Премию российскому оккупанту вручил сенатор и трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин из фонда, который не облагается налогами.

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Сенатор Совета Федерации от Новосибирской области Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову, якобы уничтожившему в ходе вторжения в Украину танк Leopard, сертификат на 1 млн рублей, сообщают российские СМИ.

В сообщении говорится, что в Национальном медицинском исследовательском центре им. А. А. Вишневского российскому военнослужащему Андрею Кравцову, который якобы уничтожил немецкий танк Leopard, была вручена денежная премия в размере 1 миллиона рублей.

Премия учреждена фондом предпринимателей "Забота Сибири", которые из личных средств поощряют участников войны за уничтожение тяжелой военной техники из стран НАТО на территории Украины. Этот фонд не облагается налогами.

Справка: Александр Карелин – не только сенатор, но и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.

Заметим, что Россия время от времени заявляет, что ее военные уничтожают западную технику без подкрепления какими-либо доказательствами, иногда попадая в смешные истории.

Ранее, 6 июня, Фокус писал о том, в Минобороны РФ заявили об уничтожении 8 танков Leopard. В Министерстве обороны Российской Федерации отрапортовали об "уничтожении" восьми танков Leopard, которые страны НАТО предоставили в Украине в рамках военной помощи по отражению российской агрессии.

А в апреле текущего года в оборонном ведомстве старны-агрессора заявили, что одна из диверсионных групп ВС РФ якобы захватила немецкий танк Leopard 2. Впрочем, россияне заявили, что не смогли его отбуксировать и якобы утопили в болоте. При этом никаких фото или видео, подтверждающих захват танка, предоставлено не было.