"Защищал жителей Донбасса": в Украине ликвидирован командир отряда кадыровцев "Ахмат"

По данным росСМИ, когда началось полномасштабное вторжение, бывший "омоновец" Евгений Писаренко отправился на фронт добровольцем.

Командир специального отряда российских оккупантов "Ахмат" Евгений Писаренко погиб на Донбассе. Об этом сообщает командир российского отряда специального назначения "Ахмат" Апта Алаудинов.

В своем сообщении Алаудинов выразил благодарность родителям Писаренко, отметив их заслугу "в воспитании такого отважного героя".

О гибели Писаренко, у которого был позывной "Великий", также написал в своем телеграмм-канале военкор Дмитрий Кулько.

"Великий был моим земляком, много лет служил в ставропольском ОМОНе, получил звание полковника. Когда началась спецоперация, отправился добровольцем на фронт, чтобы защищать жителей Донбасса", — рассказал он.

Когда именно погиб Писаренко, не указывается.

31 мая глава Кадыров заявил, что им "надоело ждать и они идут в наступление". По его словам, на Марьинское направление передислоцировали боевиков подразделения спецназначения "Ахмат", а также полка "Север-Ахмат".

Напомним, что Кадыров подставил Китай и похвастался купленными у него броневиками для войны против Украины. По словам главы Чечни, с начала большой войны захватчикам купили более тысячи единиц военной техники. Бронеавтомобили "Тигр" могут стать первой боевой техникой, которую Россия купила у Китая.