Поддержка Турции: группа сирот из Херсонской области прибыла в Анталью, — СМИ (фото)

Украинские дети из пострадавшей Херсонской области приехали на оздоровление в Турцию. Добирались они через Молдову, путь занял 2,5 суток.

2 июля в турецкую Анталью из Украины доставлена группа из 36 человек, в числе которых 23 сирот, оставшихся без крова после подрыва дамбы Каховской ГЭС, сообщает Анадолу.

Процесс эвакуации детей из Украины в Турцию продолжается с марта прошлого года по инициативе лидеров Турции и Украины и их супруг. Детей и подростков размещают в различных городах Турции, в том числе в Анталье.

На фоне наводнения, вызванного взрывов на Каховской ГЭС, под водой остались также дома жителей Херсонской области, взявших на патронатное воспитание детей-сирот.

Координатор проекта "Детство без войны" Яна Нахорная рассказала "Анадолу", что эвакуация детей из Украины в Турцию продолжается.

"В настоящее время в трех гостиницах Турции размещено в целом 700 детей из Украины. Вчера утром из зоны затопления в Херсоне прибыла еще одна группа", — сказала она.

украинские дети в Турции Фото: Анадолу

украинские дети в Турции Фото: Анадолу

По ее словам, реабилитацией прибывших занимаются волонтеры и психологи.

"Дети не могут перебороть страх войны и пока не осознают, что находятся в безопасности. Их дома и жизнь разрушены. Они в шоке. Среди них есть также те, кто месяцами скрывались в лесах. Но теперь они здесь. Мы очень счастливы, потому что у нас есть возможность помочь, что очень важно. Мы хотели бы поблагодарить Турецкую Республику за поддержку", — отметила Нахорная.

Она сообщила, что в ближайшее время из Украины прибудут еще три группы граждан.

1 июля Фокус сообщал о том, что ВС РФ накрыли огнем жилые кварталы Херсона. В результате вражеских обстрелов в Херсоне поврежден дом, а ранения получили подросток и девочка.

30 июня Украина сообщила о подозрении трем лицам по фактам депортации и принудительного перемещения 48 статусных детей из Херсонского дома ребенка. Среди подозреваемых — депутат Госдумы Федерального собрания РФ, начальник оккупационного "Департамента здравоохранения Херсонской области" и и.о. главного врача "ГБУЗ "Херсонский областной дом ребенка".