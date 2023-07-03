"Обстоятельства непредвиденной силы": РФ отменит выборы в оккупированных частях Украины (видео)

Главы ЦИК РФ Элла Памфилова сказала Путину, что положение на местах может резко ухудшиться, что создаст серьезную опасность для жизни и здоровья жителей. Путин ответил, что ему понятно.

Выборы, которые 10 сентября в РФ запланировали в том числе провести в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, вероятнее всего, отменят, в случае "обстоятельств непредвиденной силы", заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Об этом сообщает сайт российского "Первого канала".

По словам Памфиловой, положение на местах может резко ухудшиться, что создаст серьезную опасность для жизни и здоровья жителей.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она объяснила, что в некоторых районах положение с безопасностью может резко ухудшиться, тогда, в случае угрозы жизни и здоровью жителей, российские ЦИК будет иметь право перенести "волеизъявление".

Глава ЦИК РФ — о выборах на оккупированных территориях

"Владимир Владимирович, поскольку ситуация действительно непростая, все может быть, — обратилась Памфилова к Путину. — И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы, в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить".

По словам главы российского ЦИК, этим правом воспользуются, "если на то будут серьезные основания".

Путин прокашлялся и ответил: "Понятно".

10 сентября в РФ должны пройти региональные и муниципальные выборы. Будут выбирать 21 регионального руководителя, а также состав для 20 законодательных органов.

Напомним, что Путин хочет подтвердить "российскость" регионов с помощью выборов на оккупированной территории.

Также сообщалось, что по информации британского издания Sky News, суверенитет Украины не будет иметь первостепенного значения, если Дональд Трамп вновь выиграет выборы в США.