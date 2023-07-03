После переговоров о поставках оружия: военные Кипра прошли обучение на танках Merkava

Обучение проходило в рамках офицерских курсов подготовки Бронетанкового корпуса Армии обороны Израиля на базе 460 бронетанковой бригады.

Военнослужащие армии Республики Кипр успешно завершили четырехнедельный курс обучения на израильских танках Merkava. Это предоставило им возможность овладеть навыками оперирования и использования современной боевой техники. Об этом сообщает аффилированный с армией обороны Израиля источник.

По его информации, с мая 2023 года офицеры-танкисты Национальной гвардии Кипра проходили четырехнедельную учебу на танках Merkava.

Обучение проходило в рамках офицерских курсов подготовки Бронетанкового корпуса Армии обороны Израиля на базе 460 бронетанковой бригады.

Отметим, что израильское издание Haaretz пишет, что правительство Израиля ведет переговоры с Кипром о возможной поставке танков Merkava модификаций Mark II и Mark III, в обмен на которые киприоты должны передать свои танки российского производства Т-80У в Украину. Факт этих переговоров подтверждают источники обеих сторон, но источники в Кипре пока не подтверждают израильским журналистам готовность их страны согласиться на условия этого соглашения.

Примечательно, что здесь Haaretz подчеркивает, что именно Кипр подразумевался как "европейская страна", которой Израиль готов продавать танки Merkava. При этом пока не ясно, на какой именно тайминг рассчитано это соглашение, и как быстро по его условиям ВСУ могут получить "кипрские" Т-80У, потому что все пока в переговорном процессе. Но мы можем пока как для начала детализировать вопрос, а именно Кипр получил танки от РФ.

В середине марта 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польская компания Fabryka Broni Łucznik-Radom заключила контракт на поставку партии карабинов Grot для украинских военнослужащих.

16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Украине передадут 4 истребителя МиГ-29.