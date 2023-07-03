"Все для победы": Евросоюз планирует увеличить финансовую поддержку Украины

Президент Европейской комиссии заявила, что сопротивление украинского народа является впечатляющим и обязанность ЕС — соответствовать этой выносливости и настойчивости.

Европейский союз планирует увеличить объем помощи Украине, чтобы обеспечить регулярную финансовую поддержку. Об этом сообщает президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, передает ABC News.

"Мы должны удвоить нашу поддержку Украины. Прошло почти 500 дней с момента жестокого вторжения России", — сказала фон дер Ляйен

Она отметила, что сопротивление украинского народа впечатляет, и Европейскому союзу предстоит соответствовать этой выносливости и настойчивости.

"Это включает в себя надежную и регулярную финансовую поддержку", — сказала она, напомнив, что комиссия предлагает выделить 50 миллиардов евро Украине и продлить поддержку до 2027 года.

Напомним, в феврале 2022 года заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что рассчитываться по всем кредитам, которые Украина получит от Европейского Союза в рамках финансовой поддержки на фоне войны, наша сможет через 35 лет.

Напомним также, что 3 апреля 2023 года Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы финансирования. По словам главы НБУ Андрея Пышного, сумма транша составила 2,7 миллиарда долларов. По подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), украинской экономике для функционирования в 2023 году нужно от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки.