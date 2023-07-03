Мобилизация в РФ: колледжи в Ингушетии выдают дипломы только с повесткой, — СМИ

По данным журналистов, подобная практика появилась после совещания в колледже в Нижних Ачалуках, на котором также присутствовал руководитель республики Махмуд-Али Калиматов.

В колледжах Ингушетии от выпускников требуют подписать повестку в армию при выдаче дипломов. В качестве альтернативы предлагают написать отказ от повестки, за что может последовать административная и даже уголовная ответственность. Об этом сообщает "Фортанга" со ссылкой на источники, близкие к одному из учебных заведений республики.

"Чтобы получить диплом, тебе надо подписать повестку в армию. В противном случае тебе диплом не выдают никак", — сообщил журналистский источник, добавив, что повестка — это неминуемая отправка в армию, а подпись под отказом от нее влечет тюремный срок.

Подобная практика, как утверждается, появилась после того, как директор колледжа в Нижних Ачалуках во время совещания, на котором также присутствовать руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сообщил, что из его колледжа в ряды российских войск привлекли 30 студентов. По данным источника, в дальнейшем сотрудники военкоматов и чиновники взяли такую идею на вооружение.

Сообщается, что выпускникам предлагают лично идти за дипломами в колледж, при этом нет возможности получить по почте или же через родственника.

Если студент решит написать отказ, это повлечет составление акта вместе с понятыми. Поначалу можно будет отделаться штрафом, но повторный отказ уже влечет уголовную ответственность по статье за "уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы". Предусмотрено максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что всеобщая мобилизация неизбежна. По его словам, преимущество от мобилизации в приграничных регионах РФ состоит в том, что мобилизованные будут воевать недалеко от дома.

Также сообщалось, что принудительная мобилизация "убила" дисциплину в российских войсках. Более 1000 судебных дел было заведено с января.