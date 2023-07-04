Угроза теракта со стороны РФ: власти готовятся к эвакуации населения вблизи ЗАЭС

Вице-премьер Ирина Верещук поручила главам ОВА и "Укрзалізниці" определить оптимальные маршруты для эвакуации. По ее словам, нужно быть готовыми к любому развитию событий.

В понедельник, 3 июля, под председательством вице-премьера Ирины Верещук прошло заседание Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В собрании участвовали представители местных ОВА, "Укрзалізниці" и прочих ведомств. Участники заседания обсудили план действий центральных и местных органов исполнительной власти в случае аварии на Запорожской атомной электростанции.

"Акцентировали внимание на вопросе эвакуации гражданского населения в более безопасные регионы. В первую очередь – на эвакуации детей, стариков и маломобильных лиц", — заявили в Минреинтеграции.

Сообщается, что Ирина Верещук поручила участникам заседания определить оптимальные маршруты для эвакуации населения в случае теракта ВС РФ на ЗАЭС.

"Мы на войне. Поэтому должны быть готовы к любому развитию событий. Наши действия должны быть четкими и слаженными", — сказала вице-премьер.

Напомним, что 29 июня, в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях прошли масштабные учения в связи с угрозой катастрофы на Запорожской АЭС. В учениях было задействовано примерно 8000 человек, а также 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации.

Мы также писали о том, что социологический опрос компании Russian Field от 28 июня показал, что 16% граждан Российской Федерации считают применение ядерного оружия против Украины приемлемым. По данным социологов, пожилые россияне чаще выступали за применение ядерного оружия на территории соседней страны.

Еще мы сообщали, что 30 июня представители "Энергоатома" обнародовали наиболее возможный ход событий после российского теракта на Запорожской АЭС. По их данным, теракт затронет четыре области Украины.