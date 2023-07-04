Взрывы в Москве: в сети сообщили о работе ПВО и сбитых дронах (видео)

По словам очевидцев, в пригороде слышали два взрыва. РосСМИ сообщили об уничтожении двух беспилотников и падении обломков.

В Новомосковском административном округе российской столицы Москвы прозвучали взрывы. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает российское медиа Mash со ссылкой на очевидцев.

Взрывы слышали в поселении Марушкинское. Местные жители предполагают, что причина взрывов — работа противовоздушной обороны.

Российское медиа SHOT сообщает, что в районе села Валуево в Новой Москве силы ПВО якобы сбили два беспилотника.

"По нашим данным, все произошло в начале шестого утра. В оперативные службы поступило сразу несколько обращений о звуках взрыва, очевидцы сообщили, что видели падающие обломки. Пожара не последовало, разрушения на земле уточняются. На место выехали оперативные службы", — сказано в сообщении.

Руководство российской столицы и экстренные службы пока не комментировали произошедшее.

Напомним, 21 июня российские власти признали, что два ударных дрона упали на подлете к складам одной из воинских частей в поселке Калининец Московской области.

Ранее, 30 мая, российские СМИ сообщили об атаке БПЛА на Москву. В частности говорилось, что дроны атаковали две многоэтажки в Москве, мощные взрывы также прогремели в Подмосковье.