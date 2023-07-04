"Был душой компании": в боях под Кременной погиб 36-летний снайпер из Хмельницкой области

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Ткаченко работал строителем, а затем был мобилизован в ряды ВСУ. У бойца остались двое маленьких дочерей.

В районе Кременной на Луганщине в результате танкового обстрела погиб 36-летний стрелок-снайпер 2-го десантно-штурмового батальона, житель поселка Старая Ушица Хмельницкой области Владимир Ткаченко. О гибели жителя громады сообщили на странице Староушинской ТГ в Фейсбук.

"Солдат Владимир Ткаченко, мужественно выполняя воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб 2 июля 2023 года вблизи населенного пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области, в результате танкового обстрела. Это еще одна невосполнимая потеря для нас всех", — говорится в сообщении.

Как рассказал "Суспільному" главный специалист общего отдела Староушицкого поселкового совета Игорь Вышемирский, до полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Ткаченко работал на строительстве — выполнял ремонты и работал на солнечной электростанции в Каменец-Подольском районе.

"Война застала Владимира на Закарпатье, куда он поехал на работу. Там он и был мобилизован в армию. Говорят, был очень ответственным бойцом, выполнял поставленные задачи, поддерживал побратимов, всегда готов был прийти им на помощь. В Старой Ушице у бойца осталось двое маленьких дочерей и бывшая жена. Здесь у него также есть много друзей, ведь Володя был очень компанейским, душой компании. Мать его на заработках в Италии, поэтому сейчас едет на похороны сына", — рассказал Игорь Вышемирский.

Известно, что у погибшего воина осталось двое детей.

По информации Староушицкой территориальной громады, похоронят погибшего воина Владимира Ткаченко в Старой Ушице,. Дата захоронения еще не определена.

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