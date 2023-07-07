Американизация Европы. Как война в Украине изменила отношения между странами Запада

Европейцы добровольно жертвуют значительной частью своей независимости во внешней политике в пользу Вашингтона в обмен на защиту. Одна из причин — вторжение России в Украину. Но не только...

Вопрос об отправке танков Leopard 2 в Украину будоражил немецких и европейских политиков в течение нескольких месяцев в конце 2022 года. Соединенные Штаты и Европа коллективно обязались поддержать Украину в войне с Россией. Украина заявила, что ей нужны западные танки, а "Леопарды" немецкого производства как нельзя лучше подходили для этой цели. Но правительство в Берлине, опасаясь эскалации конфликта с Россией, отказалось действовать первым.

"Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями, – настаивал канцлер Германии Олаф Шольц. – Мы никогда ничего не делаем в одиночку".

Фокус перевел новый текст Джереми Шапиро и Яна Пульерина, посвященный будущему НАТО.

Самое любопытное, что никто не просил Германию действовать в одиночку. К январю 2023 года Великобритания объявила, что отправит в Украину 14 своих основных боевых танков Challenger. Правительства Польши и Финляндии открыто заявили о готовности поставить танки Leopard 2 совместно с другими союзниками. Европейский парламент проголосовал за соответствующую инициативу Европейского союза в октябре 2022 года. Соединенные Штаты, Франция и сама Германия до этого обязались отправить в Украину боевые машины пехоты — системы вооружения, которые неспециалист даже не отличит от танков.

Олаф Шольц не хотел отправлять в Украину танки Leopard 2, если Соединенные Штаты также не отправят свой собственный основной боевой танк M1 Abrams Фото: dpa-international.com

Но для канцлера Германии Олафа Шольца выражение "в одиночку" имело весьма специфическое значение. Он не хотел отправлять в Украину танки Leopard 2, если Соединенные Штаты также не отправят свой собственный основной боевой танк M1 Abrams. Ему было недостаточно того, что другие партнеры отправят танки или что Соединенные Штаты могут отправить другое оружие. Как испуганный ребенок в комнате, полной незнакомых людей, Германия чувствовала себя одинокой, если дядя Сэм не держал ее за руку.

В интересах единства союзников администрация Байдена в конце концов вмешалась и согласилась предоставить Украине танки Abrams. Уже не чувствуя себя "одиноким", правительство Германии одобрило экспорт и передачу Украине танков Leopard. И снова лидерство США оказалось необходимым для разрешения спора между союзниками.

Этот эпизод поднимает более фундаментальные вопросы об Атлантическом альянсе, чем просто дискуссия о том, какую систему вооружений отправить в Украину. Почему лидер самой могущественной страны Европы считает, что он одинок и беззащитен, если не действует в унисон с Соединенными Штатами? Почему, когда на европейском континенте идет война, лидерство США по-прежнему необходимо для решения даже незначительных споров? Несколько лет назад, ошеломленные приходом Дональда Трампа в Белый дом, европейские правительства, казалось, были готовы взять под контроль свои судьбы, отдалившись от растерянной и политически ненадежной Америки. Но когда наступил новый кризис, и Соединенные Штаты, и правительства Европы вернулись к старым моделям союзнического лидерства.

Непосредственной причиной, конечно же, стало вторжение России в Украину. Но, как мы объясняем в недавнем докладе для Европейского совета по международным отношениям, более глубокая причина кроется в структуре трансатлантических отношений и внутренних разногласиях между странами-членами ЕС. Европейцы добровольно начали процесс вассализации, в ходе которого они жертвуют значительной частью своей независимости во внешней политике в пользу Вашингтона в обмен на защиту. Некоторые в Вашингтоне могут приветствовать ослабление и податливость ЕС, но вассализированная Европа и несбалансированные трансатлантические отношения не отвечают интересам ни одной из сторон. США понадобится сильный европейский партнер для грядущей геополитической борьбы.

Американизация Европы

Во время, которое сейчас кажется далеким прошлым (администрация Трампа), будущее альянса выглядело совсем иначе. Внешняя политика США была сосредоточена на Китае, Трамп заигрывал с Россией и угрожал бросить европейских союзников Америки. Политики по всей Европе заговорили о "суверенитете" и "автономии" как механизмах установления своей независимости от все более капризного американского союзника.

"Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, в каком-то смысле прошли", — сказала канцлер Ангела Меркель на предвыборном митинге в 2017 году. В 2019 году новый председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сформировала новую "геополитическую комиссию" и была полна решимости сделать Европейский Союз независимым актором в глобальных делах.

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года не просто поставило под сомнение эту идею. Оно показало, что за ней практически ничего не стоит. Как и во многих кризисах времен холодной войны, Соединенные Штаты взяли на себя ведущую роль и предоставили львиную долю ресурсов.

С одной стороны, это неудивительно. Страны Европы в настоящее время не способны защитить себя самостоятельно, поэтому в случае кризиса у них нет иного выбора, кроме как положиться на Соединенные Штаты. Но это наблюдение заставляет задуматься. Речь идет о богатых, развитых странах с признанными проблемами безопасности и растущим пониманием того, что продолжение зависимости от Соединенных Штатов влечет за собой долгосрочные риски. Почему же они по-прежнему неспособны сформулировать свой собственный ответ на кризисы у своих границ?

Есть две фундаментальные причины.

Во-первых, внимание к ослаблению Америки по отношению к Китаю и недавним потрясениям во внутренней политике США заслонило ключевую тенденцию в трансатлантическом альянсе за последние 15 лет. После финансового кризиса 2008 года Соединенные Штаты стали еще более могущественными по отношению к своим европейским союзникам, а трансатлантические отношения — еще менее сбалансированными.

Вторая причина заключается в том, что европейские правительства не смогли прийти к консенсусу относительно повышенного стратегического суверенитета, самоорганизации, принятия решений в условиях кризиса и распределения расходов. Что еще более важно, страны Европы не согласны с идеями друг друга, и не доверяют друг другу настолько, чтобы прийти к компромиссу по этим вопросам. Американское лидерство по-прежнему необходимо в Европе, потому что европейцы по-прежнему неспособны руководить сами собой.

Упадок Европы

Растущее доминирование Соединенных Штатов в альянсе НАТО очевидно практически во всех областях национальной силы. По самому грубому показателю ВВП Соединенные Штаты за последние 15 лет значительно превзошли Европейский Союз и Великобританию вместе взятые. В 2008 году экономика ЕС была несколько больше американской: 16,2 триллиона долларов против 14,7 триллиона долларов. К 2022 году экономика США выросла до 25 триллионов долларов, в то время как экономика Европейского Союза и Великобритании вместе взятых достигла только 19,8 триллиона долларов. Американская экономика сейчас почти на треть больше, чем экономика обеих стран, и более чем на 50% больше, чем экономика Европейского Союза без Великобритании.

Европейский Союз выглядит несколько лучше с точки зрения паритета покупательной способности, но, конечно, мощь определяется абсолютным размером. Более того, Европа отстает и по большинству других показателей мощи.

Эта разница в росте совпала — опять же, вопреки прогнозам — с ростом использования доллара в мире по сравнению с евро. Американское технологическое доминирование над Европой также возросло. Крупные американские технологические компании — "большая пятерка": Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook) и Microsoft — сейчас близки к доминированию в технологическом ландшафте Европы так же, как и в США. Новые разработки, такие как искусственный интеллект, укрепляют технологическое доминирование США над Европой.

С 2008 года европейцы также переживают потерю относительной военной мощи по сравнению с Соединенными Штатами. В период с 2008 по 2021 год военные расходы США выросли с 656 млрд до 801 млрд долларов. За тот же период военные расходы 27 стран ЕС и Великобритании выросли лишь с $303 млрд до $325 млрд, согласно нашим расчетам, основанным на базе данных о военных расходах SIPRI. Расходы США на новые оборонные технологии по-прежнему более чем в семь раз превышают расходы всех стран-членов ЕС вместе взятых.

Разделенный подход Европы к таким расходам означает, что даже эти цифры, вероятно, завышают европейскую мощь. Европейцы почти не сотрудничают в расходовании своего относительно небольшого бюджета — поэтому он остается неэффективным. Государства-члены ЕС не выполнили взятое на себя в 2017 году обязательство тратить не менее 35% своих бюджетов на закупку оборудования в сотрудничестве друг с другом. В 2021 году этот показатель составил всего 18%.

Более того, Европейский Союз, при всех его геополитических амбициях, по-прежнему не способен сформулировать общую внешнюю политику и политику безопасности, которая могла бы использовать его скрытую мощь. Вместо этого финансовый кризис разделил север и юг, миграционный кризис и война в Украине разделили восток и запад, а Brexit разделил Великобританию и практически всех остальных.

Растущее доминирование Соединенных Штатов в альянсе НАТО очевидно практически во всех областях национальной силы Фото: Открытые источники

Последствия слабости

Итак, Соединенные Штаты опередили все страны-члены Европейского Союза вместе взятые в предоставлении военной и гуманитарной помощи Украине, а также согласились восполнить многие системы вооружений, которые эти союзники предоставили Украине. Всего за несколько месяцев численность американских войск в Европе увеличилась с послевоенного исторического минимума в 65 тысяч до 100 тысяч человек.

Конечно, многие европейские страны и институты ЕС вносят важный вклад и оказывают существенную помощь Украине. Но американское лидерство — это не только ресурсы. Соединенные Штаты оказались незаменимы для организации и объединения западного ответа на российское вторжение. В рамках Европейского Союза такие страны, как Польша, Швеция и страны Балтии, глубоко не доверяют другим членам ЕС, таким как Франция, Германия и Италия, в вопросах, касающихся России.

В целом представители первой группы считают, что руководство второй группы стран либо развращено дешевым российским газом и выгодными выплатами, либо безнадежно наивно в отношении природы российского режима. "Президент Макрон, — насмехался польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в апреле 2022 года, — сколько раз вы вели переговоры с Путиным? Чего вы добились? Стали бы вы вести переговоры с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?".

В этом смысле автономная европейская политика невозможна, поскольку без Соединенных Штатов европейцы, вероятно, вообще ни о чем бы не договорились.

Атлантический альянс после войны в Украине

Американские политики объявили о своем намерении вернуться к прежним усилиям по перемещению ресурсов в Азию после окончания войны в Украине, а может быть, и до ее окончания. В конце концов, китайский вызов в американской внешней политике никуда не делся, пока Запад сосредоточился на Украине. Действительно, оттягивая внимание и ресурсы Запада от Индо-Тихоокеанского региона и обеспечивая усиление зависимости России от Китая, война в Украине только усложнила решение этой стратегической проблемы. Для некоторых влиятельных внешнеполитических мыслителей серьезность китайской проблемы означает, что даже "если нам придется оставить Европу незащищенной, так тому и быть… Азия важнее Европы".

Несмотря на этот ясный сигнал, исходящий из Вашингтона, в Европе взгляд на будущую роль Америки в европейской безопасности кажется совершенно иным. Как отмечает Лиана Фикс из Совета по международным отношениям США, американское лидерство "было слишком успешным, не оставляя европейцам стимулов для развития лидерства самостоятельно".

Эта динамика особенно четко прослеживается на примере Германии, самой могущественной страны Европы. Речь канцлера в феврале 2022 года о Zeitenwende (переломном моменте) и связанное с ней увеличение расходов на оборону Германии дали Европе и США надежду на то, что Германия может стать лидером европейской обороны. Прошло более 16 месяцев, а Берлин все еще не достиг больших успехов. Реализация Zeitenwende в сфере обороны идет крайне медленно, что особенно поразительно, поскольку в других областях, таких как строительство терминалов для импорта сжиженного природного газа, Германия продвигается молниеносно. Германия не достигла целевого показателя расходов НАТО в размере 2% ВВП в 2022 году и, как ожидается, не достигнет его и в 2023 году. Между тем, правительство, возглавляемое социал-демократами (СДП), явно чувствует себя очень комфортно под крылом Вашингтона.

Привязанность к альянсу со США еще глубже в большинстве северных и восточных стран Европейского Союза. Польша, Швеция и страны Балтии считают, что события доказали правильность их оценки российского режима и что западные страны ЕС не прислушались к ним, как следовало бы.

Эти государства укрепились в своем мнении, что только Соединенные Штаты могут в конечном итоге гарантировать их безопасность. Всегда скептически относившиеся к идее стратегической автономии, теперь они считают, что это было бы равносильно стратегическому самоубийству. Соответственно, они принимают меры по поощрению более активного участия и лидерства США в Европе, в частности, выступая за более значительное и постоянное присутствие американских войск в Восточной Европе и продвигая членство Украины в НАТО.

В целом, новая внутриевропейская политическая динамика уже структурирует европейскую оборонную политику на будущее. Даже несмотря на то, что российское вторжение подстегнуло реальный рост расходов на оборону в Европе, структура этих расходов означает, что они фактически создадут большую зависимость от США. Европейские политики теперь рассматривают программы закупок ЕС или транснациональные европейские программы как слишком трудоемкие и сложные. Основное внимание уделяется быстрому заполнению пробелов в потенциале. Правительство Германии, например, решило закупить готовое, в основном американское, оборудование, включая F-35 и тяжелый транспортный вертолет Chinook. Польша недавно решила закупить танки Abrams у США, а также танки и гаубицы у Южной Кореи, поскольку она быстро наращивает свою армию. Это приведет к зависимости на десятилетия.

Новая вассализация

Соединенные Штаты и их европейские партнеры вернулись к своим привычкам альянса времен холодной войны, хотя нынешняя геополитическая ситуация значительно отличается от прошлой. Тогда Европа была главным фронтом в борьбе с Советским Союзом, и стратегия США, особенно в первые годы, была направлена на восстановление Западной Европы как в экономическом, так и в военном отношении, чтобы она могла противостоять вызову с востока.

Борьба с Китаем в 21 веке выглядит совершенно иначе. Европа больше не является главным фронтом, а ее процветание и военная мощь не занимают центральное место в стратегии США. Администрация Байдена сознательно приняла стратегическую промышленную политику, направленную на реиндустриализацию Америки и технологическое доминирование над Китаем. Эта стратегия является частью внутренней экономической политики — "внешней политикой для среднего класса", которая отвечает на деиндустриализацию внутри страны, — и частью внешнеполитического ответа на успех Китая в последние годы в захвате доминирующих позиций в стратегических отраслях, таких как солнечная энергия и 5G.

У европейских союзников есть своя роль в этой геоэкономической борьбе с Китаем, но она заключается не в том, чтобы, как во времена холодной войны, разбогатеть и внести свой вклад в военную оборону главного фронта. Напротив, их ключевая роль с точки зрения США заключается в поддержке стратегической промышленной политики США и помощи в обеспечении американского технологического доминирования по отношению к Китаю. Они могут добиться этого, соглашаясь с американской промышленной политикой и ограничивая свои экономические отношения с Китаем в соответствии с американскими концепциями стратегических технологий.

Поскольку эта политика может снизить экономический рост в Европе, вызвать (дальнейшую) деиндустриализацию или даже лишить европейцев доминирующих позиций в ключевых отраслях будущего, можно ожидать, что она вызовет серьезное противодействие во всем Европейском Союзе. В определенной степени так и произошло. В Европейском Союзе и Великобритании ведутся дебаты о том, должны ли европейцы следовать политике США в отношении Китая или они могут действовать самостоятельно.

Однако далеко не очевидно, что все эти дебаты выльются в политические меры, которые повлияют на внешнеэкономическую политику США. Многие представители администрации в различных авторских интервью после начала войны в Украине выразили мнение, что европейцы могут ныть и жаловаться, но их растущая зависимость от США в сфере безопасности означает, что они в основном примут экономическую политику, сформулированную как часть глобальной роли Америки в сфере безопасности.

Борьба с Китаем в 21 веке выглядит совершенно иначе. Европа больше не является главным фронтом, а ее процветание и военная мощь не занимают центральное место в стратегии США Фото: ferra.ru

Опасности вассализации

Вассализация — не самый разумный ответ для наступающей эры геополитической конкуренции, как для Соединенных Штатов, так и для Европы.

С европейской точки зрения союз с Соединенными Штатами будет по-прежнему иметь решающее значение для европейской безопасности. Однако, полностью полагаясь на отвлеченную и устремленную вглубь Америки в том, что касается самого важного элемента суверенитета, европейские страны обречены стать в лучшем случае геополитически нерелевантными, а в худшем — игрушкой сверхдержав.

В глазах Соединенных Штатов вассализованная Европа навсегда лишится способности защищать себя и всегда будет полагаться на защиту США и американские военные активы, которые и так в дефиците. Большинство американских политиков, по опыту авторов, знают, что им нужен сильный европейский партнер для грядущего геополитического противостояния. Такой партнер будет более независимым, но эта независимость, хотя и не всегда приветствуется Соединенными Штатами по конкретным вопросам, является гораздо меньшей угрозой для функционального партнерства, чем все более слабые и нерешительные европейские партнеры. Американская политика должна взращивать эту независимость, а не душить ее в колыбели.

В конечном счете трансатлантический альянс сохранится только в том случае, если руководство по обе стороны Атлантики будет считать, что партнерство ему выгодно. Для этого необходим баланс в отношениях, а не вассализация.

Об авторах

Джереми Шапиро — директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям, гостевой старший научный сотрудник Института Брукингса и редактор журнала War on the Rocks. В 2009-2013 годах он работал в Государственном департаменте США.

Яна Пульерин — глава берлинского офиса и старшая научная сотрудница Европейского совета по международным отношениям.