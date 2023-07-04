"Максимальное уничтожение": Данилов рассказал о целях ВСУ во время контрнаступления

Как отметил секретарь СНБО, чем больше живой силы и бронетехники россиян будет уничтожено, тем больше территорий Украины будет освобождено.

В приоритете для украинских вооруженных сил стоит задача уничтожения российских оккупантов, а также их военной техники и складов. Об этом 4 июля написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в своем Twitter-аккаунте.

Данилов подчеркнул, что в настоящий момент происходят активные боевые действия, в ходе которых Силы обороны Украины выполняют свою главную задачу — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов топлива и боеприпасов, командных пунктов, артиллерии и ПВО российской армии.

По словам секретаря СНБО, последние дни оказались особенно успешными в этом отношении.

"Больше уничтожено — больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", — написал Данилов.

Напомним, 2 июля Алексей Данилов анонсировал распад России и призвал страны Запада готовиться к этому. По его словам, нужно распрощаться с иллюзией, что Россия продолжит существовать в ее нынешнем виде.

Ранее, 30 июня, Данилов заявил, что если россияне устроят теракт на Запорожской АЭС, то мир рассмотрит это как применение ядерного оружия.