"Целенаправленный удар": ВС РФ попали вблизи места прощания с воином в Первомайском (видео)
Российские войска обстреляли город на Харьковщине фугасным снарядом. В результате вражеской атаки пострадал 31 человек, среди них — 10-месячный младенец. Командир спецподразделения Kraken Немичев говорит, что удар пришелся в 800 метрах от места проведения прощания с погибшим бойцом Фадеенко с псевдонимом "Малыш".
В результате удара ВС РФ по городу Первомайский пострадал 31 человек, девять из них — дети. Об этом 4 июля сообщил в соцсетях глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В частности, среди них 10-месячный младенец и годовалый ребенок", — добавил чиновник.
Руководитель Харьковской ОГА проинформировал, что повреждения получили восемь многоэтажек и автомобили. Четыре автомобиля сгорели.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что взрыв прогремел примерно в 13:35.
"По предварительной информации, россияне совершили обстрел фугасным снарядом. В результате этого произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке", — написал он.
Руководитель ОП отметил, что все раненые госпитализированы.
Начальник штаба спецподразделения ГУР Kraken Константин Немичев проинформировал, что вражеский снаряд попал в дом, который находится на расстоянии 800 метров от места проведения церемонии прощания с их павшим собратом Олегом Фадеенко с псевдонимом "Малыш", который позже перешел воевать в 3 ОШБр.
"То, что это был целенаправленный удар по людям, пришедшим попрощаться с Олегом, сомнений нет, ведь за все время войны это третий прилет по городу", — подчеркнул он.
Военный заявил, что оккупанты не имеют чести и вместо боя с защитниками продолжают бить по мирным жителям.
Напомним, взрыв на Харьковщине прогремел в то время, когда в городе Первомайский должна была проходить церемония прощания с защитником Олегом Фадеенко. Военнослужащий погиб под Бахмутом как командир разведывательного взвода в составе 3 ОШБр.
Также 4 июля раздавались взрывы во временно оккупированном Севастополе. Местные сообщали, что в домах тряслись окна и стены.