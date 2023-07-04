В районе Камчатки потерпел крушение российский истребитель МиГ-31 за $35 млн

По данным журналистов, истребитель исчез с радаров, теперь усилия Тихоокеанского флота направлены на спасение экипажа.

Российский истребитель МиГ-31 потерпел крушение, выполняя учебный полет в Камчатском крае. Самолет летал без боекомплекта, к месту аварии направлены поисковые бригады. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота.

По данным российских СМИ, истребитель, чья экспортная стоимость, согласно открытым источникам, оценивается в 35 миллионов долларов, исчез с радаров. Теперь усилия Тихоокеанского флота направлены на спасение экипажа.

Напомним, что беспилотник атаковал воинскую часть в Московской области — над МКАДом свидетели видели ударные дроны. Один из них нанес удар по админзданию в городе Кубинка. Фиксируются "прилеты" и пожары. Между тем, в Москве сообщили о работе ПВО.

Также сообщалось, что аналитик рассказал, сколько самолетов F-16 нужно ВСУ, чтобы изменить течение войны.

Эксперты считают, что для активного противостояния РФ, Украине понадобится целая эскадрилья западных истребителей. Это поможет создать значительную нагрузку на ВС РФ даже на оккупированном полуострове.

Американские военные, в свою очередь, открыли новые возможности БПЛА MQ-9 Reaper — впредь аэродромы больше не понадобятся. По данным Воздушных сил США, теперь можно будет поднимать в воздух и садить легендарный беспилотник в любой точке планеты.