50 на 50: у Зеленского оценили угрозу теракта на ЗАЭС в ближайшее время (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в Кремле начали осознавать последствия, которые понесет за собой катастрофа. В частности, речь идет о санкциях для "Росатома".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь оценил вероятность подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции. Процентное соотношение уменьшилось. Об этом он заявил в эфире телемарафона 4 июля.

По его словам, россияне крайне боятся последствий, которые может за собой повлечь теракт. В частности, касаются они юридического характера от Запада, в том числе и для "Росатома".

Если сейчас оценивать процентное соотношение того, решится ли Российская Федерация на подрыв Запорожской АЭС, то вероятность составляет 50/50, считает Михаил Подоляк.

"Пятьдесят уже на пятьдесят. Почему? Потому что с одной стороны они (Россия, — ред.) понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для "Росатома" — они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать", – говорится в сообщении.

Отдельно советник главы Офиса президента добавил, что Российская Федерация при этом продолжает брать за основу террористические методы и применяет их в войне против Украины. Причина одна — они больше не могут противодействовать украинскому контрнаступлению на фронте, поэтому пытаются помешать закончить войну другими способами. Михаил Подоляк сказал, что тактика направлена на то, чтобы не проиграть любым путем.

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Напомним, 4 июля в Укрэнерго заявили, что надежность энергопитания Запорожской АЭС повышена. Специалистами была возобновлена работа одной из резервных линий электропередачи, которая и питает станцию в Запорожской области.

Также Фокус писал, какие украинские области могут пострадать в случае подрыва ЗАЭС. В ближайшие дни направление ветра будет резко меняться в разные стороны. От Крымского полуострова до Киева.