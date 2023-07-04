РФ подготовила провокацию со взрывами на ЗАЭС: цель - обвинить Украину, — Генштаб

По информации военных, на кровле третьего и четвертого энергоблоков были установлены посторонние предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами. Российская пропаганда уже начала обвинять Киев в подготовке теракта.

Российские оккупанты готовят провокацию со взрывами на Запорожской атомной электростанции, чтобы оперативно обвинить в происходящем Украину. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ 4 июля.

По информации от военных, противник может применить взрывные устройства на ЗАЭС, что может повлечь за собой глобальные последствия. Традиционно, всю ответственность российская пропаганда попытается переложить на украинских защитников.

"По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграмм-каналы", — говорится в сообщении Генштаба.

Отдельно было отмечено, что контроль над ЗАЭС с 4 марта 2022 года в руках Российской Федерации и украинские военные, несмотря на эскалацию, продолжают придерживаться норм международного гуманитарного права.

В Генштабе внимательно следят за ситуацией и готовы действовать при любых условиях.

"Никакая провокация противника не пройдет", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля, незадолго до заявления Генштаба на эту тему высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он убежден, что вероятность подрыва Запорожской АЭС составляет 50/50%. Россияне после сигналов от Запада начали осознавать последствия катастрофы и переживают за санкции против "Росатома".

Также сообщалось, что 4 июля в российских пабликах начали писать о теракте на ЗАЭС ближайшей ночью. Пропагандисты убеждают, что Украина может использовать высокоточные ракеты большой дальности и БПЛА для атаки на Запорожскую атомную электростанцию.