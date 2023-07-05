Угроза теракта на ЗАЭС: куда дует ветер и какие регионы в зоне опасности (карта)

По данным Генштаба ВСУ, россияне поместили на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС предметы, напоминающие взрывчатку.

Во вторник, 4 июля, Генеральный штаб ВСУ предупредил, что российские оккупанты могут применить взрывные устройств на Запорожской атомной электростанции, чтобы обвинить Украину. Фокус выяснил, каким будет направление ветра в ближайшие сутки.

Как отмечают военные, на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков Запорожской АЭС были размещены предметы, напоминающие взрывные устройства.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что теракт россиян на Каховской ГЭС не повлек за собой быстрой и масштабной реакции.

"И это может вдохновлять Кремль на новое зло. Остановить его – это обязанность всех в мире. Никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне", — сказал Владимир Зеленский.

Угроза подрыва Запорожской АЭС: какие регионы в опасности

По данным портала Windy.com, ночью и утром 5 июля ветер в оккупированном Энергодаре будет дуть в сторону юго-западной части Украины. Ближе к вечеру направление ветра станет южным, а к 00:00 — северо-западным.

Направление ветра в Энергодаре 5 июля

Прогноз на 5 и 6 июля

На следующий день, 6 июля, ветер в районе Запорожской АЭС преимущественно будет дуть на запад.

Направление ветра в Энергодаре 6 июля

Напомним, что в российских СМИ распространяется информация о якобы "планах ВСУ атаковать Запорожскую АЭС". Пропагандисты пишут, что Украина может взорвать станцию в ночь на 5 июля.

Министерство здравоохранения опубликовало 4 июля инструкцию для украинцев, как собрать тревожный чемоданчик для эвакуации из зоны радиационной аварии на случай подрыва Запорожской АЭС.

Мы также сообщали, что по данным Evocation.info от 4 июля, российские оккупанты начали массовый отвод войск из Энергодара. Прежде в этом районе были десятки блокпостов, сейчас же осталось только два — от Васильевки до Мелитополя.