Взрыв в оккупированной Макеевке: ВСУ уничтожили склад боеприпасов ВС РФ (видео)

Один из жителей оккупированного города зафиксировал на камеру момент мощного взрыва на складе российских оккупантов.

Во вторник, 4 июля, на территории временно оккупированной Макеевки Донецкой области был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Авторы публикации отметили, что причиной взрыва на вражеском складе стала эффективная работа украинских военных.

"В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке", — заявили в СтратКоме ВСУ.

В ведомстве также опубликовали видео, на котором зафиксирован момент взрыва.

Напомним, что по словам городского главы Мелитополя Ивана Федорова, утром 3 и 4 июля на оккупированной территории Запорожской области раздавались взрывы. "Прилеты" зафиксировали в нескольких населенных пунктах.

Мы также сообщали, что 4 июня в районе 4-х часов утра неизвестный беспилотник атаковал административное здание в городе Кубинка Московской области. По данным российских журналистов, дрон-камикадзе нанес удар по зданию одной из воинских частей.

Еще мы писали 3 июля о том, как бойцы 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожили вражеские снаряды на Бахмутском направлении. На кадрах, опубликованных службой по связям с общественностью, можно увидеть многочисленные взрывы