Явно не в тупике: эксперты ISW рассказали, как продвигается украинское контрнаступление

Хоть ВСУ продвигаются медленней, чем в 2022 году во время освобождения Херсонской области, аналитики полагают, что операции украинских военных более успешны, чем наступление России зимой-весной 2023 года.

Текущие темпы украинского контрнаступления не указывают на тупиковую ситуацию и свидетельствуют о возможности Украины вернуть значительную часть своих территорий. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 4 июня.

В своем отчете ISW отмечает, что украинские силы проводили медленные и постепенные операции, блокируя районы сосредоточения российских войск на восточном берегу Херсонской области и осуществляя ограниченные наземные атаки на западном берегу с августа по ноябрь 2022 года. В результате, российские войска были вынуждены покинуть правый берег в середине ноября.

Однако аналитики отмечают, что российское зимне-весеннее наступление продолжалось немного более месяца и не достигло значительных успехов вдоль границ Луганской и Харьковской областей.

ISW также отмечает, что ситуация на юге Украины отличается от других регионов, поскольку отсутствуют естественные условия, такие как два моста через Днепр, на которые российские силы могли бы полагаться.

Украинское контрнаступление на Херсон состояло из фаз, включающих относительно быстрое продвижение и продолжительные периоды подготовки и боев, направленных на истощение российских сил, с ограниченными достижениями. Это ослабило российские позиции на западном берегу реки.

"Нынешнее украинское контрнаступление менее драматично и стремительно, чем то, которое освободило большую часть Харьковской области, более успешно, чем неудачное российское зимнее наступление, и в целом по темпам и первоначальному прогрессу больше всего похоже на более медленное, но в конечном итоге успешное херсонское контрнаступление", — говорится в отчете.

Напомним, 4 июля канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя контрнаступление ВСУ заявил, что украинские силы действуют четко и организованно.

Также 4 июля начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин отметил, что ВСУ предпринимают попытки "взять россиян измором", чтобы в конечном счете разорвать вражеские оборонительные рубежи в ходе более масштабного контрнаступления.