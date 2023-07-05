"Очень четко и организованно": Шольц высказался о действиях украинской армии

Глава немецкого правительства заявил, что у него никогда не было ожиданий, что "все изменится за один день". По его словам, поддержка Украины со стороны стран НАТО будет продолжаться.

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Вооруженные силы Украины действуют четко и организованно в войне против Российской Федерации. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Марселем Чолаку 4 июля, пишет CNN.

Глава немецкого правительства заявил, что "никогда не ожидал, что все изменится за один день". По его словам, Киев разрабатывает планы своих операций "очень целенаправленно", а украинские силы «до сих пор действовали очень четко и организованно».

Олаф Шольц также сказал, что Украина не может вступить в НАТО, пока на ее территории идут боевые действия. Он отметил, что членство в Альянсе предусматривает "отсутствие открытых пограничных конфликтов".

При этом канцлер отметил, что Украина может рассчитывать на продолжение поддержки со стороны стран НАТО, в частности Германии. Политик подчеркнул, что никто не знает, сколько еще продлится война в Украине.

Напомним, что 2 июля Олаф Шольц сказал, что будущее Крыма станет решающим вопросом в войне России против Украины. По его словам, полуостров являлся украинским еще с советских времен.

Ранее, 28 июня, Олаф Шольц заявил, что Запад не заинтересован в смене действующего политического режима в России, а Европа и США помогают Украине только для того, чтобы она могла защитить себя от российской агрессии.

Мы также писали о том, что 14 июня Олаф Шольц заявил о необходимости обсуждения гарантий безопасности для Украины после окончания войны. Он подчеркнул, что нельзя "замораживать войну и узаконить российский захват".