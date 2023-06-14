"Нельзя разрешить захват": Шольц заявил о "гарантиях безопасности" для Украины после войны

Канцлер ФРГ высказывает уверенность в стремлении Путина захватить соседние территории, поэтому он настаивает на необходимости проведения конкретных дискуссий о том, как обеспечить безопасность Украины после поражения России.

Related video

Канцлер Германии Олаф Шольц высказал необходимость обсуждения гарантий безопасности для Украины после окончания войны. Об этом он заявил в среду, 14 июня, сообщает DW.

Шольц подчеркнул, что Германия уже давно ведет разговоры по этому вопросу со своими союзниками. Канцлер отметил, что важно быть готовыми обеспечить безопасность после окончания войны.

Однако он подчеркнул, что нельзя "замораживать войну и узаконить российский захват". Канцлер назвал войну России против Украины поворотным моментом и заявил, что российский президент Владимир Путин имеет планы на поглощение соседних территорий, включая Украину и Беларусь.

"Вот почему так важно, чтобы мы поддерживали Украину, вот почему так важно, чтобы у нас был очень конкретный разговор о гарантиях безопасности. И именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска", — заявил Шольц немецкой прессе.

Сообщается, что в качестве примера поддержки канцлер ФРГ упомянул ремонт поставляемого Киеву вооружения, включая создание ремонтных центров в Румынии, Словакии и Польше.

Напомним, 14 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне встречи министров обороны стран Альянса заявил, что страны НАТО на ближайшем саммите подадут Украине четкий сигнал о готовности принять ее в организацию.

Ранее, 1 июня, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Украина обязана в будущем стать полноценным членом НАТО.

Также напомним, на саммите в Молдове Владимир Зеленский назвал главное условие вступления Украины в НАТО. По словам главы государства, официальный Киев ждет, пока союзники продемонстрируют готовность к расширению.