"Не можна дозволити захоплення": Шольц заявив про "гарантії безпеки" для України після війни

Канцлер ФРН висловлює впевненість у прагненні Путіна захопити сусідні території, тому він наполягає на необхідності проведення конкретних дискусій щодо того, як забезпечити безпеку України після поразки Росії.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив необхідність обговорення гарантій безпеки України після закінчення війни. Про це він заявив у середу, 14 червня, повідомляє DW.

Шольц наголосив, що Німеччина вже давно веде розмови з цього питання зі своїми союзниками. Канцлер зазначив, що важливо бути готовими забезпечити безпеку після закінчення війни.

Однак він підкреслив, що не можна "заморожувати війну та узаконити російське захоплення". Канцлер назвав війну Росії проти України поворотним моментом та заявив, що російський президент Володимир Путін має плани на поглинання сусідніх територій, включаючи Україну та Білорусь.

"Ось чому так важливо, щоб ми підтримували Україну, ось чому так важливо, щоб у нас була дуже конкретна розмова про гарантії безпеки. І саме тому важливо чітко заявити, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимося на нав'язаний світ. Росія має вивести війська", — заявив Шольц німецькій пресі.

Повідомляється, що як приклад підтримки канцлер ФРН згадав ремонт озброєння, що поставляється Києву, включаючи створення ремонтних центрів у Румунії, Словаччині та Польщі.

Нагадаємо, 14 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу заявив, що країни НАТО на найближчому саміті подадуть Україні чіткий сигнал про готовність прийняти її до організації.

Раніше, 1 червня, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Україна має у майбутньому стати повноцінним членом НАТО.

Також нагадаємо, на саміті у Молдові Володимир Зеленський назвав головну умову вступу України до НАТО. За словами глави держави, офіційний Київ чекає, доки союзники продемонструють готовність до розширення.