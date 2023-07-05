Готовы к защите: в Ровненской ОВА показали, как выглядит граница с Беларусью (видео)

В областной администрации уверяют, что ступить на территорию региона было бы "огромной ошибкой" для врага из-за того, что Ровненщина превращается в непроходимую крепость.

Начальник Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль показал, как сегодня выглядит граница между Украиной и Беларусью. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 5 июля.

"Украинско-белорусская граница сегодня нерушима. Каждый день мы используем для строительства новых оборонительных сооружений, противотанковых рвов, минно-взрывных заграждений. На севере Ровненская область превращается в непроходимую крепость", — заявил глава ОВА.

Коваль заверил, что ситуация на границе контролируемая. Однако, по его словам, это не повод расслабляться.

"Мы понимаем вероятные маршруты угроз, которые есть на территории области", — отметил чиновник.

Начальник администрации подчеркнул, что основной задачей сейчас является укрепление границы, чтобы у врага даже не возникла мысль ее переступать.

"Идти через Ровненскую область — это огромная ошибка будет для любого врага", — сказал Коваль.

Также в обнародованном видео ситуацию на границе прокомментировал командующий Сил обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он гарантировал, что единственное возможное продвижение для врага — на два метра вглубь.

В Ровненской ОВА показали, как сейчас выглядит граница с Беларусью

Напомним, недавно в соцсетях показали построенный на территории Беларуси лагерь для бойцов российской ЧВК "Вагнер". На снимках можно увидеть палатки, буржуйки для обогрева и настилы.

4 июля спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что передвижений российских наемников с передовой в Беларусь зафиксировано не было. Он заверил, что Украина внимательно следит за ситуацией.