По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, вся информация о разговорах лидеров двух стран якобы полностью отражена в официальных документах, поэтому все остальное является "вымыслами".

В разговоре с российскими журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию издания Financial Times о том, что лидер Китая Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от применения ядерного оружия во время его визита в Москву в марте 2023 года. Об этом 5 июня сообщает российское пропагандистское издание lenta.ru.

Песков подчеркнул, что по итогам визита была предоставлена "значительная информация" в виде документов и заявлений для прессы. Он отметил, что все остальные утверждения, касающиеся предупреждений от китайского лидера, якобі являются выдумками.

"Суть переговоров была четко изложена в принятых документах. Все остальное является вымыслами", — заявил Песков.

Что писал Financial Times о предостережениях Си Цзиньпина

Как уже сообщалось, бретонская газета Financial Times 5 июня со ссылкой на анонимные источники среди китайских топ-чиновников сообщила, что во время мартовской встречи председатель КНР Си Цзиньпин предостерег президента РФ Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине.

Так, один из советников китайского правительства рассказал британским журналистам, что сдерживание Путина от применения ядерного оружия является ключевым элементом стратегии Китая по восстановлению отношений с Европой.

Напомним, 27 июня эксперты проанализировали документы белорусской железной дороги и выяснили, как Россия планирует перевозить тактическое ядерное оружие в Беларусь.