"Не пошли в укрытие": Садовый прокомментировал заявления о закрытых бомбоубежищах во Львове (видео)

По словам городского головы, подавляющее большинство жителей дома проигнорировало сигнал воздушной тревоги и не спустилось в укрытия. На момент ракетной атаки в бомбоубежище находились всего пять человек.

Городской председатель Львова Андрей Садовый отреагировал на сообщения о закрытых укрытиях во Львове во время российской ракетной атаки. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Приведу простой пример — здесь возле домов, которые разрушены, есть очень большое укрытие. Чтобы вы поняли, на время тревоги, там было всего пять человек. И люди, которые получили поражения, это люди, которые не пошли в укрытие. Большое количество людей проигнорировало сигнал тревоги. Вот это трагедия. Да, возможно, некоторые укрытия не являются идеальными. Но они есть. Они в рабочем состоянии", — сказал он.

Он отметил, что когда начинается сигнал воздушной тревоги ответственный за укрытие человек должен прийти и открыть его.

"Надо подождать несколько минут, пока люди спустятся из дома, его откроют", — сказал он.

Андрей Садовый напомнил, что горожане могут обращаться на горячую линию горсовета, если у них нет доступа к укрытиям.

Ракетная атака на Львов 6 июля

В ночь на 6 июля российские оккупанты обстреляли Львов крылатыми ракетами "Калибр". Одна из ракет попала в многоэтажку, также есть повреждения инфраструктуры. Под завалами дома оказались люди.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате обстрела повреждено около 60 квартир и 50 автомобилей. Во многих домах вылетели окна. Жителей поврежденных зданий готовят к отселению. Из-за российской атаки погибли по меньшей мере четверо жителей Львова. Еще девять человек получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную ракетную атаку ВС РФ на Львов. Он заявил, что заявил, что на российскую атаку "обязательно будет ответ".

Комментируя удары России по Львову, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина не располагает достаточным количеством систем ПВО, чтобы покрыть всю территорию страны "куполом", как это сделал Израиль.