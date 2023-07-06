"Ничего не понимает": Путин получает с фронта только хорошие новости, — Зеленский (видео)

Глава Кремля, по словам президента Украины, находится не в полной "информационной адекватности" и отказывается слышать плохие новости с фронта.

Президент РФ Владимир Путин получает только хорошие новости с фронта в Украине от своего военного командования. Поэтому он полностью не может контролировать свою армию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

По словам главы государства, Путин командует лишь руководителями и чиновниками, а они очень боятся потерять свои должности.

"Но на среднем, нижнем звеньях — он точно не контролирует и не понимает, что происходит. Иногда мы видим это четко: он говорит о местах, которые якобы под российским флагом, а они полностью контролируются нами", — отметил Зеленский.

По его словам, это говорит о том, что Путин не совсем понимает, что происходит, у него не полная "информационная адекватность". Глава Кремля получает лишь положительную информацию, а плохую слышать просто не хочет.

Президент Украины отметил, что автократические люди и лидеры, особенно в пожилом возрасте, не хотят воспринимать плохие эмоции.

"Но это реальность!" — отметил Зеленский.

Он заявил, что командиры начали поддерживать Евгения Пригожина во время мятежа ЧВК "Вагнер" потому что тот был на поле боя рядом с ними.

"Для нас он террорист, а для них – он был с ними на поле боя, с "вагнеровцами" убийцами… Приехал к ним на фронт, был в окопах и так далее. От этого и есть поддержка", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский о Путине (смотреть с 14 минуты)

Напомним, что в том же интервью президент Украины сказал, что половина РФ поддержала "вагнеровцев" в восстании против Путина. Он сказал, что половина населения России находится в серьезных сомнениях. Этот процесс сейчас четко виден.

"Мы все видим этот процесс, который показывает, что половина населения России находится в серьезных сомнениях", — добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему контрнаступление продвигается медленно. По словам президента Украины, из-за того, что союзники затягивают с поставками оружия, Силы обороны теряют время, которое россияне используют для того, чтобы лучше укрепиться на захваченных территориях.