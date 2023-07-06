"Просил ускорить": Зеленский объяснил, почему контрнаступление продвигается медленно, — CNN

По словам президента Украины, из-за того, что союзники затягивают с поставками оружия, Силы обороны теряют время, которое россияне используют для того, чтобы лучше укрепиться на захваченных территориях.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просил союзников об ускорении поставок вооружения для старта контрнаступления. Об этом глава государства рассказал в интервью изданию CNN, опубликованном 5 июля.

"Я благодарен США как лидерам за нашу поддержку, но я сказал им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и нам нужно все оружие и материальные средства для этого. Почему? Просто потому, что если мы начнем позже, это пойдет медленнее", – заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что медленная поставка вооружения может привести к трудностям на фронте и замедлению процесса контрнаступления.

"Я хотел, чтобы контрнаступление произошло гораздо раньше, потому что все понимали, что если мы начнем позднее, большая часть нашей территории будет заминирована. Мы предоставляем врагу время и возможность расставить больше мин и укрепить оборонительные позиции", — подчеркнул Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

4 июля начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин отметил, что ВСУ предпринимают попытки "взять россиян измором", чтобы в конечном счете разорвать вражеские оборонительные рубежи в ходе более масштабного контрнаступления.

Также 4 июня аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что темпы украинского контрнаступления не указывают на тупиковую ситуацию и показывают возможность Украины вернуть значительную часть своих территорий.

5 июля в ISW сообщили, что Силы обороны провели наступательные операции на пяти участках фронта и провели успешные удары по тылу российских оккупантов.

Кроме того, 5 июня российские пропагандисты сообщали, что войска РФ, вероятно, были вынуждены выйти из населенного пункта Клещиевка, из-за чего Бахмут вскоре окажется под огневым контролем ВСУ.