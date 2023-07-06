ФСБ активизировалась на Крымском мосту для защиты от Storm Shadow, — подполье

Партизаны "АТЕШа" предполагают, что оккупанты таки готовят какую-то провокацию на ЗАЭС и опасаются получить за это ответный удар от ВСУ по Крымскому мосту.

Во временно оккупированном Крыму на Керченском мосту российские оккупанты принялись "укреплять оборону". Они пытаются защитить переправу от ударов британских ракет Storm Shadow. Об этом сообщают партизаны группы "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" сообщили об активности сотрудников ФСБ на Крымском мосту. Специалисты, прибывшие из Москвы, установили на конструкцию угловые отражатели, окрашенные в серый цвет. Россияне пытаются спасти свое "достояние" от ракет Storm Shadow", — говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что такая деятельность на мосту может свидетельствовать о подготовке Россией теракта на ЗАЭС и страх перед ответными мерами за совершенное преступление.

Напомним, что 22 июня по Чонгарскому мосту во временно оккупированном Крыму был нанесен массированный удар. По словам оккупационных властей, для атаки якобы использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow. Бригадный генерал ВСУ Алексей Громов подтвердил, что удар был осуществлен крылатыми ракетами и значительно усложнил поставки боеприпасов ВС РФ.

Также сообщалось, что боец ВСУ, который нес службу на Чонгаре в ночь на 24 февраля, рассказал что военные пытались взорвать мосты на Чонгаре и сообщил, проводилось ли перед этим разминирование.