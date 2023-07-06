"Давно ждали возвращения": Украина освободила из российского плена 45 человек, — ОП (фото)

Среди вернувшихся домой героев — защитники Мариуполя и "Азовстали", а также военные с Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений. Также Украине удалось вернуть двух детей, незаконно вывезенных на территорию России.

Украина вернула из плена 45 воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двух гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, домой из российского плена вернулись два офицера, 41 рядовой и сержант, а также гражданский сотрудник "Азовстали" и один боец теробороны из Херсона. Также среди освобожденных военные с Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений. Некоторые вернувшиеся герои ранены.

Кроме военных, домой удалось вернуть двух украинских детей, незаконно вывезенных в Россию — шестилетнего Рената и десятилетнюю Варвару. Их мама — боевой медик. Ее освободили из российского плена во время большого обмена в октябре 2022 года. Все это время она с супругом с нетерпением ждала возвращения своих детей.

"Координационный штаб по обращению с военнопленными в координации с Уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцем и нашей командой работает над возвращением наших детей. Россия будет привлечена к ответственности за эти преступления" — добавил Андрей Ермак.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что 30 мая между Украиной и Россией состоялась передача тел погибших военных. Украина вернула домой 79 защитников. Тела были переданы с временно оккупированных территорий Украины.

До этого 6 мая состоялся еще один обмен пленными. В тот день домой вернулись 45 украинских защитников. А 26 апреле Украина вернула 44 военнопленных, среди которых были бойцы НГУ, ВСУ и ГПСУ.

Фокус также писал о том, что в начале июля у замкомандира полка "Азов" Святослава Паламара с позывным "Калина" произошло счастливое событие — родилась дочь Квитослава. Защитник находится в Турции после договоренности Украины с Россией об обмене военнопленными. По словам его супруги Антонины Паламар, у нее есть возможность периодически переписываться с мужем. Когда "Калина" узнал о рождении дочери, "он был очень счастлив".